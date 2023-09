Met Slack AI, Workflow Builder en Slack Lists moeten dagelijkse collaboration-activiteiten makkelijker worden.

Slack biedt met Sales Elevate en Slack GPT al generatieve AI-oplossingen, maar deze worden met de drie nieuwe introducties uitgebreid. Medewerkers kunnen hierdoor efficiënter werken en productiever zijn, zo is de gedachte.

De introductie van het direct in Slack geïntegreerde Slack AI biedt gebruikers door generatieve AI gegenereerde samenvattingen van Slack-kanalen en overzichten en zoekmogelijkheden voor de conversationele interface van Slack. Dit om het werk te versimpelen en tijd te besparen.

Ook heeft Slack AI nieuwe zoekfunctionaliteit om de belangrijkste informatie terug te vinden en hierover AI gegenereerde samenvattingen te krijgen.

Workflow Builder

De komst van Workflow Builder helpt gebruikers makkelijker verbindingen te maken tussen de collaboration tool en applicaties van andere leveranciers. Dit om werkzaamheden zoveel mogelijk te automatiseren. Connectoren bestaan er inmiddels voor Google, Atlassian en Asana.

De tool maakt ook connectie met Salesforce Flow, waardoor gebruikers Slack-workflows kunnen aanpassen met Salesforce-automatiseringen. Verder kunnen ook eigen applicaties worden gebouwd en uitgerold binnen Slack-workflows.

Slack Lists

De derde en laatste nieuwe AI-integratie betreft Slack Lists. Deze functionaliteit helpt gebruikers hun eigen werk in de gaten te houden in de flow van al hun communicatie. Door voor ieder project een eigen thread te maken, wordt het voor teams makkelijker de belangrijkste details in te zien, stelt Slack.

Slack AI en Slack Lists komen de komende winter in een pilot beschikbaar. De algemene release van Lists is voor volgend jaar gepland. Slack Workflow Builder is nu beschikbaar voor betalende gebruikers van de collaboration tool.

