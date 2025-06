Kabinet zegt 70 miljoen toe aan AI-fabriek Groningen

Het groene licht voor een AI-fabriek in Groningen komt dichterbij. Het kabinet zegt 70 miljoen euro toe, terwijl Noord-Nederland 60 miljoen bijdraagt. Via Brussel moet het resterende bedrag voor het 200 miljoen euro kostende project worden opgehaald.

Minister Karremans van Economische Zaken benadrukt het strategische belang van de investering. “AI gaat onze economie en samenleving fundamenteel veranderen”, aldus minister Karremans. “Maar wie de techniek niet zelf ontwikkelt, is afhankelijk van anderen. Daarom zetten we vol in op een sterke, Nederlandse AI-infrastructuur.”

De AI-fabriek past in de Europese ambitie om minder afhankelijk te worden van Amerikaanse en Chinese techgiganten. De EU rolt een netwerk van AI Factories uit met dertien locaties verspreid over lidstaten. Deze moeten dienen als knooppunten voor AI-toepassingen in gezondheidszorg, klimaat en ruimtevaart.

De keuze voor Groningen is niet toevallig. De provincie beschikt over een uitgebouwd ecosysteem van datacenters en kennisinstellingen. Google bouwde er al een derde datacenter, wat de infrastructuur voor deze nieuwe investering versterkt.

Supercomputer en kenniscentrum

Het project omvat twee hoofdonderdelen. Een supercomputer met speciaal voor AI ontworpen chips vormt de technische basis. De locatie hiervoor wordt via een aanbesteding bepaald. In de voormalige tabaksfabriek van Niemeyer in Groningen komt een kenniscentrum waar bedrijven en onderzoekers terecht kunnen voor AI-expertise.

Jakob Klompjen van Nij Begun, het compensatieprogramma na de gaswinningsproblematiek, ziet grote kansen. Volgens hem sluit de AI-fabriek aan bij de groeiende digitale sector in Noord-Nederland en leidt het tot nieuwe werkgelegenheid.

De Europese subsidieaanvraag voor het resterende bedrag van 70 miljoen euro is al ingediend. In het najaar wordt duidelijk of deze wordt gehonoreerd. Bij goedkeuring start het kenniscentrum medio 2026. De supercomputer wordt begin 2027 operationeel. Het kabinet verwacht een “broedplaats voor innovatie” die sectoren van landbouw tot defensie ondersteunt.