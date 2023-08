Slack staat op het punt om de grootste redesign ooit van de applicatie naar gebruikers uit te rollen. Het kiest hierbij voor orde en structuur. Wij merken voornamelijk op dat de interface ons bekend voorkomt.

Het communicatieplatform Slack groeide de agelopen jaren gestaag in omvang. Nieuwe functies volgen elkaar op en maken het platform groter en nuttiger. Al deze uitbreidingen kunnen alleen een negatief effect hebben op de gebruiksvriendelijkheid. Een nieuw design dat inspeelt op de huidige omvang van het platform, bleek dan ook voor Slack aan de orde te zijn.

Tabbladen i.p.v. lijstjes

De nieuwe interface zal meer waarde hechten aan directe chats. Hiervoor is een apart tabblad voorzien, waaronder je alle directe chats kan terugvinden. Net als in een berichtenapplicatie staan de meest recente chats bovenaan.

Bron: Slack

Functies uit Slack moeten beter tot hun recht komen door ze een prominentere plaatsing te geven. Rechts bovenaan de chat vind je bijvoorbeeld knoppen om een Huddle te starten of een canvas aan te maken.

Inspiratie gezocht bij concurrent

Maar tegelijk belooft Slack dat gebruikers sneller informatie kunnen terugvinden die voor hun belangrijk is. Daarvoor dient de pagina ‘Activiteit’. Dat tabblad kent Teams ook, maar naast de naam steelt Slack ook het icoon voor dit tabblad: een alarmbel.

Onder het tabblad vind je alle berichten die voor jou van belang kunnen zijn. Zie je een belangrijke notificatie, maar heb je niet direct tijd om erop in te gaan? Dan kan je het bericht opslaan in het tabblad ‘Later’. Dat is geen nieuwe functie, maar zal door veel gebruikers nog nooit ontdekt zijn op het communicatieplatform.

Bron: Slack

Tot slot is er nog het tabblad ‘Meer’ dat aangeduid wordt met drie bolletjes. Dat herkennen we opnieuw van Teams en heeft ook dezelfde functionaliteit, namelijk een doorgang zijn naar (bedrijfs)apps. Canvases zullen ook onder dit tabblad te vinden zijn.

Een zoekfunctie vinden we onderaan de zijbalk, net als een snelkoppeling naar het starten van een nieuwe chat of Huddle.

Vraagtekens bij de uitol

Het nieuwe design zal vanaf vandaag voor de eerste groep gebruikers beschikbaar zijn. Het zal nog maanden duren voordat het nieuwe design bij alle gebruikers beschikbaar is.

Bovendien kan het uiteindelijke design nog afwijken van wat Slack vandaag toont. “Niet-uitgebrachte services of functies waarnaar we hier verwijzen, zijn momenteel niet beschikbaar en worden mogelijk niet op tijd of helemaal niet geleverd. Klanten moeten hun aankoopbeslissingen nemen op basis van functies die momenteel beschikbaar zijn”, staat in de aankondiging. Deze manier van werken roept op zijn minst enkele vraagtekens op.

Grotere ambities

Met de redesign moeten ook de grotere ambities van Slack duidelijk worden. Als onderdeel van bedrijfssoftware-leverancier Salesforce wil Slack meer worden dan alleen een berichtendienst. Chats worden daarom gereduceerd tot één tabblad van het platform.

Bovendien maakt de redesign het platform klaar voor de toekomst: “Terwijl we nieuwe productiviteitsmogelijkheden toevoegen en terwijl we enkele van de nieuwste generatieve AI-technologie in het product integreren en meer mogelijkheden toevoegen om werk te automatiseren, proberen we sommige delen ervan toekomstbestendig te maken”, zegt Noah Weiss, chief product officer bij Slack, in de aankondiging.

Tip: In onze podcast van februari vergelijken we verschillende communicatieplatformen op basis van functionaliteit.