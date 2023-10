Google stuurt de Jamboard-app op pensioen. De hardware om deze collaboratieve tool te ondersteunen, zal daardoor eveneens onbruikbaar worden.

Er wordt opnieuw een plekje opgevuld op de begraafplaats van Google. Deze keer moet het Jamboard eraan geloven. Het gaat om een whiteboard-applicatie die samenwerking in een organisatie kon ondersteunen. Er bestond ook hardware om de applicatie ten volste te benutten. Bedrijven die deze investering van 5.000 dollar maakten, kunnen de hardware vanaf 2024 als e-waste afschrijven. Het 4K digitale whiteboard zal vanaf 30 september 2024 geen automatische updates meer ontvangen.

Overstappen naar FigJam, Lucidspark of Miro

Het aankomende einde van ondersteuning kondigde Google aan in een blog op Workspace. Iedereen die de app in het verleden al eens gebruikte, werd via e-mail verder op de hoogte gebracht. Onze redactie ontving deze e-mail zelf. Zo krijgen gebruikers voldoende tijd om belangrijke whiteboard naar een andere applicatie over te brengen. De techgigant raadt zelf de whiteboardtools van FigJam, Lucidspark en Miro aan als goede alternatieven. “In de komende maanden krijgt u paden om uw Jamboard-gegevens met een paar muisklikken te bewaren of the migreren naar FigJam, Lucidspark of Miro.”

Vanaf 1 oktober 2024 zal het niet langer mogelijk zijn nieuwe Jams te maken of bestaande Jams te bewerken. Deze einddatum geldt voor alle platformen, inclusief web, iOS en Android. Reeds gemaakte whiteboards zullen beschikbaar blijven in de modus ‘Alleen weergeven’ tot het einde van 2024.