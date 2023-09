Google stopt vanaf januari 2024 met het ondersteunen van Gmail in een Basic HTML-view. Vanaf die maand is Gmail alleen in Standard-view te zien.

Eindgebruikers kunnen tot januari volgend jaar hun Gmail nog in een HTML-weergave bekijken. Vanaf die maand stopt Google met het ondersteunen van deze optie, zo maakt de techgigant bekend.

De Gmail Basic HTML-optie zit in de oude versie van Gmail, voor de introductie van de nieuwere versies sinds 2013. De oude versies bieden niet de volle Gmail-functionaliteit. Daarnaast is de Basic HTML-versie van Gmail ontworpen voor langzamere verbindingen en oudere browsers.

Hierdoor is de Basic HTML-versie aan het einde van zijn levenscyclus, zo geeft de techgigant aan tegenover The Register.

Het besluit van Google heeft bij eindgebruikers wel bezwaren opgeleverd. Vooral slechtzienden zouden door het schrappen van de oude Gmail-versie worden getroffen. Ook zou de Basic HTML-versie de afgelopen maanden moeilijker zijn te vinden.

Eerdere uitgefaseerde diensten

Google schrapt wel vaker diensten en producten die het niet meer tot zijn core-business wil rekenen, te weinig opleveren met advertenties of de concurrentie met gelijkwaardige producten niet aankunnen. Onder meer de RSS-reader, Google Wave en Google Code ondergingen hetzelfde lot.

De gratis versie van G Suite stond ook op de nominatie, maar werd uiteindelijk na veel klachten van eindgebruikers toch gehandhaafd.

