Visual Studio Code 1.93 introduceert nieuwe GitHub Copilot-features

Microsoft heeft een nieuwe versie van Visual Studio Code (VSC) uitgebracht. Onder de vele updates bevindt zich een reeks experimenten die de functionaliteit van de GitHub Copilot code-assistent verder verbeteren.

In versie 1.93 valt de mogelijkheid op om codegeneratie-instructies te geven wanneer de tool wordt gebruikt voor refactoring, het genereren van unit tests of het implementeren van een functionaliteit. Voor deze activiteiten willen ontwikkelaars mogelijk specifieke libraries of codepatronen gebruiken. Dit kan nu via de experimentele instelling ‘github.copilot.chat.experimental.codeGeneration.instructions’. Deze instelling definieert een set instructies die aan elk GitHub Copilot-verzoek voor codegeneratie worden toegevoegd.

Een andere nieuwe experimentele GitHub Copilot-feature is de automatische detectie van chatdeelnemers in de Chat-weergave. Hiermee kunnen ontwikkelaars de ingebouwde chatdeelnemers in GitHub Copilot direct aansturen met gewone taal, zonder dat eerst de benodigde deelnemers via prompts en commando’s moeten worden opgeroepen.

Deze functionaliteit wordt verder ontwikkeld, zodat GitHub Copilot Chat in de toekomst automatisch vragen kan doorsturen naar de juiste deelnemer of chatcommand.

Daarnaast bevat Visual Studio Code 1.93 nieuwe GitHub Copilot-features, zoals het gebruik van recente codebestanden als inline chatcontext, het gebruiken van de huidige editorregel als inline chatprompt, het starten van een debuggingproces vanuit Chat, en het genereren van tests op basis van testdekking.

Andere nieuwe GitHub Copilot-features zijn een verbeterde testgeneratie, hernoemde Code Actions voor het aanmaken van tests en documentatie, een verbeterde chatgeschiedenis, het opslaan van chatsessies voor lege vensters, het toevoegen van context in Quick Chat en meer gedetailleerde negatieve feedbackopties.

Naast de AI-gerelateerde verbeteringen via GitHub Copilot, bevat VSC 1.93 ook updates die de algemene werking van de code-editor verbeteren. Zo is er een nieuwe Profiles-editor, de mogelijkheid om Django-unit tests te ontdekken en uit te voeren vanuit de Test Explorer en verbeteringen aan JavaScript & TypeScript-codering met IntelliSense op vscode.dev.

Ten slotte zijn er ook updates toegevoegd zoals de notebook diff viewer, het aanpassen van kolommen via het toetsenbord en het eenvoudig verbergen, opvouwen en verplaatsen van de Source Control Graph in de VSC 1.93-update.

De augustus 2024-update naar Microsoft VSC 1.93 is nu beschikbaar.

