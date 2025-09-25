Asana introduceert AI Teammates voor bedrijfsworkflows

Asana lanceert AI Teammates. Dit zijn agents die organisatiebrede context begrijpen en meerdere teams tegelijk kunnen ondersteunen.

Volgens Asana CEO Dan Rogers is autonomie het verkeerde doel voor AI-agents. “Werk is zeer genuanceerd: bedrijfsworkflows omvatten veel teams, meerdere datapunten en hebben invloed op alle niveaus van de organisatie,” stelt Rogers.

Onderzoek toont aan dat autonome agents bij 70 procent van de basistaken falen. Het probleem ligt niet bij de AI-capaciteiten, maar bij het gebrek aan context en controle binnen complexe bedrijfsomgevingen.

De AI Teammates opereren binnen het Asana-platform. Dit garandeert transparantie en verantwoordelijkheid. Teams zien precies hoe agents werken, waar ze actief zijn en welke resultaten ze behalen.

De agents hebben enterprise-grade governance. Teams behouden controle over datatoegang, gebruikersrechten en operationele parameters. Dit zorgt ervoor dat AI binnen organisatorische kaders werkt zonder vertrouwen of voorspelbare kosten op te offeren.

Context via Work Graph

De AI Teammates zijn gebouwd op Asana’s Work Graph-datamodel. Dit geeft agents toegang tot bedrijfsinformatie zoals teamdoelen, workflows en organisatiestructuur. Hierdoor kunnen ze beslissingen nemen die aansluiten bij bedrijfsdoelstellingen.

Het teamgeheugen stelt de agents in staat om institutionele kennis op te bouwen en zich continu aan te passen aan de werkwijze van teams, waarbij context tussen projecten en interacties behouden blijft.

Praktische toepassingen per afdeling

Voor marketing kan een AI Teammate optreden als Campaign Strategist. Het stelt campagnebriefs op, volgt deliverables en rapporteert over ROI. Ook kan het dienen als Creative Partner voor contentcreatie en merkconsistentie.

Op IT-gebied handelt een agent servicetickets af door automatische categorisering en routering. Het lost problemen op, identificeert patronen en houdt de kennisbank actueel.

In product en engineering werkt een Bug Investigator als eerste verdedigingslinie. Het interpreteert bugrapporten, consolideert duplicaten en beoordeelt ernst. Een Sprint Accelerator volgt voortgang en markeert risico’s.

Voor operations dient een Launch Navigator als tracker voor cross-functionele launches. Het monitort afhankelijkheden en signaleert risico’s. Een Insights Analyst zet projectdata om in beknopte rapporten voor leidinggevenden.

AI Teammates breiden Asana’s huidige AI-mogelijkheden uit. Het bedrijf heeft al AI Studio, een no-code builder voor AI-workflows die repetitieve taken op grote schaal afhandelt.

De nieuwe agents zijn nu beschikbaar in beta.

