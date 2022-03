De nieuwste update van Oracle Exadata Cloud@Customer maakt het mogelijk om autonomous- én non-autonomous databases op dezelfde infrastructuur uit te rollen. Klanten kiezen per database voor de optimale vorm.

Oracle Exadata combineert software- en hardware in een enkele oplossing voor het draaien van databases. Het platform is beschikbaar in drie vormen: on-premises, Oracle Cloud Infrastructure (cloud) en via Cloud@Customer. Cloud@Customer werd ontworpen voor klanten in EMEA. De regio telt meer dan 120 landen, elk met eigen wet- en regelgeving. Oracle stemt Cloud@Customer af om aan landelijke eisen te voldoen.

Vandaag maakte Oracle een update voor Cloud@Customer bekend: Multiple-VM Autonomous Database. Klanten kunnen autonomous databases uitrollen op dezelfde infrastructuur als non-autonomous databases.

Waarom zou je?

Autonomous databases zijn uitgerust met automatische provisioning, patching en configuraties voor diverse datatypes en workloads. De automatisering wordt met CPU’s aangestuurd. Vandaar zijn de aanvankelijke kosten hoger dan non-autonomous databases, waarbij de meeste processen handmatig uitgevoerd worden.

De databasediensten van bijna elke cloud provider forceren je om te kiezen tussen autonomous- en non-autonomous. Het is zelden mogelijk om beide databasevormen met een enkele licentie en infrastructuur uit te rollen.

De introductie van Multiple-VM Autonomous Database maakt het mogelijk om per doeleinde voor de optimale database te kiezen, zonder meerdere licenties af te nemen of systemen te beheren. Non-autonomous databases op momenten naar keuze te wijzigen naar autonomous databases en andersom.

Multiple-VM Autonomous Databases zijn vanaf vandaag beschikbaar voor klanten van Exadata Cloud@Customer via de Oracle Cloud Infrastructure-console en APIs.

