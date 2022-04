Databricks komt met Lakehouse for Media & Entertainment, waarmee het zijn lakehouse-framework meer geschikt maakt voor mediabedrijven.

Binnen zijn portfolio levert Databricks nu Lakehouse for Media & Entertainment. Het analyticsplatform op basis van het Apache Spark-framework kunnen bedrijven inzetten voor dataverzamelings- en analyse-activiteiten. Het platform werd eerder op maat gemaakt voor retail, de financiële sector en de gezondheidszorg. Het biedt bedrijven een lakehouse, dat het beste van een data warehouse en data lake combineert.

Functionaliteit

Met functionaliteit als realtime processing, machine learning en business intelligence kunnen bedrijven ongestructureerde datatypes in hun data repository verzamelen en analyseren. Dit is bijvoorbeeld handig voor video’s en afbeeldingen. Op deze manier leren ze hoe klanten hun diensten gebruiken.

Functionaliteit als recommendation engines, customer lifetime value-oplossingen, churn-gegevens, QoS-functionaliteit en het optimaliseren van advertenties zijn te gebruiken om de diensten te verbeteren en aan te passen aan de wensen van klanten.

Geïntegreerde diensten van derden

Het dataplatform bevat ook specifieke diensten van andere leveranciers om de gestelde doelen te bereiken. Denk hierbij aan diensten van AWS, videokwaliteitssoftware van Cognizant, datadiensten van Lovleytics en een trainingsplatform van Labelbox.

De sectorspecifieke oplossing Databricks Lakehouse for Media & Entertainment is per direct beschikbaar.

