De preview van Continuous Restore is nu beschikbaar. De technologie maakt het mogelijk om applicaties op een locatie naar keuze te backuppen met storagecapaciteit op een locatie naar keuze.

Trilio deelt de aankondiging op KubeCon 2022, de jaarlijkse conference van de Cloud Native Computing Foundation. Techzine is op locatie in Valencia, Spanje. In dit overzicht vind je het belangrijkste nieuws.

Trilio ontwikkelt backupoplossingen voor Kubernetes, OpenStack en Red Hat Virtualization. Continuous Restore bouwt verder op het aanbod voor Kubernetes, TrilioVault for Kubernetes. Deze oplossing maakt het al langer mogelijk om backups in te richten voor alle data in een Kubernetes-omgeving. De grootste distributies worden ondersteund, waaronder Red Hat OpenShift, SUSE Rancher en Amazon EKS.

Continuous Restore gaat een stapje verder. De technologie biedt een snelle manier om backups beschikbaar te maken voor applicaties op locaties naar keuze. Een app kan op een Kubernetes-distributie draaien terwijl de storagehardware op kantoor staat: het doet er niet toe. Apps in elke denkbare locatie zijn te koppelen aan storagehardware in elke denkbare locatie, van on-premises tot de cloud.

“Gedistribueerde omgevingen worden de belangrijkste architectuur voor organisaties”, deelt Murali Balcha, oprichter en CTO van Trilio. “Helaas bestaat er vandaag de dag geen gebruiksvriendelijke, betaalbare oplossing voor de replicatie van data in gedistribueerde omgevingen. Continuous Restore maakt het in seconden of minuten mogelijk, ongeacht waar de applicatie op draait en waar de gegevens zijn opgeslagen.”

Continuous Restore

Naast recovery helpt Continuous Restore bij cloudmigraties. Elke storagebron is te repliceren op een nieuwe locatie, waardoor silo’s verdwijnen en storage altijd meebeweegt met apps. Daarnaast is de data van een productieomgeving in een testomgeving te spiegelen. Dit stelt DevOps-teams in staat om herstelprotocollen te toetsen.

Zoals eerdergenoemd is Continuous Restore een onderdeel van TrilioVault for Kubernetes. De laatstgenoemde oplossing draait op Kubernetes. De standaarduitvoering van Kubernetes wordt beheerd met een command-linetool, Kubectl. Het is mogelijk om TrilioVault for Kubernetes met Kubectl te beheren, maar dat hoeft niet. TrilioVault for Kubernetes bevat een visuele managementconsole voor het configureren en beheren van backups en recovery.

De preview is beschikbaar op aanvraag bij Trilio. Algemene beschikbaarheid wordt in het derde kwartaal van 2022 verwacht.

Tip: True gaat complexiteit Kubernetes voor en samen met klanten te lijf