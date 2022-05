Volgens New Relic maken de updates het leven van software engineers een stuk makkelijker.

New Relic ontwikkelt observability software voor apps en infrastructuur. Onder het aanbod vind je Pixie, een monitoringoplossing voor Kubernetes. Pixie stelt engineers en developers in staat om problemen in Kubernetes nodes, pods, containers, apps en clusters te begrijpen en oplossen. De technologie presenteert logs, gebeurtenissen, traces en Prometheus metrics. Belangrijk, want downtime in Kubernetes kan een scala aan oorzaken hebben.

Pixie is open source, en daarmee volledig gratis. New Relic schonk de technologie onlangs aan de Cloud Native Computing Foundation (CNCF). KubeCon 2022, de jaarlijkse conference van de CNCF, vindt op dit moment plaats. New Relic is van de partij en kondigde meerdere updates aan, waaronder een nieuwe plugin voor Pixie. De verbeteringen, zegt New Relic, helpen “miljoenen engineers bij het hanteren van een data-gedreven aanpak voor Kubernetes-observability.”

“Kubernetes is ongelooflijk krachtig voor het draaien van workloads”, deelde Zain Asgar, New Relic GVP & Product GM, mede-oprichter van Pixie en CNCF-bestuurslid. “De configureerbaarheid en schaalbaarheid geven ons meer kracht dan ooit om applicaties te structureren, optimaliseren en schalen. New Relic en Pixie hebben een gezamenlijke missie om developer-first te zijn. Dat betekent eersteklas ondersteuning voor Kubernetes.”

Paolo Gallina, Software Engineer bij New Relic, beschreef de updates in een blogpost. “Naarmate Kubernetes-omgevingen schalen worden ze complexer, wat het moeilijker maakt om prestaties en gezondheid te monitoren. Onze nieuwe Kubernetes-integratie (v3) vermindert CPU- en memory-verbruik aanzienlijk. Externe managementplatformen als SUSE Rancher worden vanaf nu ondersteund. Logberichten zijn verbeterd om te helpen bij het identificeren van problemen.”

Als voorbeeld noemt Gallina grote clusters, waar de nieuwe integratie tot 80 procent minder memory verbruikt dan voorheen. “Een enorme verbetering”, besluit hij. Zoals eerdergenoemd deelde New Relic het nieuws op KubeCon 2022. Techzine is op locatie in Valencia, Spanje. In dit overzicht vind je de belangrijkste aankondigingen.