Red Hat introduceert Application Foundations. De toolkit stelt developers in staat om applicaties toe te spitsen op de hybride en multicloud-omgevingen van klanten.

Application Foundations bevat meerdere services en componenten voor apps. De toolkit helpt bij het omvormen van applicaties voor hybride- en multicloud-omgevingen. Application Foundations focust op developers. De componenten stellen hen in staat om applicaties sneller te optimaliseren voor de cloudomgevingen van klanten. Onder de componenten vind je datastreamingservices, API-beheer, runtimes en frameworks.

Red Hat Application Foundation is geoptimaliseerd voor Red Hat OpenShift, een bestaand platform voor de ontwikkeling en uitrol van Kubernetes containers. Dit betekent dat de toolkit voornamelijk geschikt is voor applicaties die uiteindelijk in een Red Hat OpenShift-omgevingen draaien. Ontwikkel je applicaties voor een klant met een andere Kubernetes-omgeving, dan kunnen de componenten van pas komen, maar loop je de grootste meerwaarde mis.

“Applications Foundations is ontworpen voor developers”, deelt Ken Johnson, vice-president en manager van Application Services bij Red Hat. “De introductie ondersteunt een dev pipeline voor continous integration (CI) en continuous deployment (CD), waardoor DevOps-teams soepel kunnen innoveren.”

Application Foundation en OpenShift

OpenShift speelt een hoofdrol in de strategie van Red Hat. Het platform biedt een full-stack-oplossing voor het ontwikkelen, uitrollen en beheren van gecontaineriseerde apps. Red Hat werd groot met Enterprise for Linux, maar Kubernetes heeft de toekomst — en daarmee OpenShift ook.

