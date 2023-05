Kubernetes wordt meer en meer mainstream, ook al is het nog altijd complex. Dat is een van de conclusies na KubeCon + CloudNativeCon, dat recent door de Cloud Native Computing Foundation in Amsterdam werd georganiseerd.

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of een andere dienst.

We waren aanwezig in de RAI in Amsterdam om ons weer eens onder te dompelen in de wereld van Kubernetes en cloud-native development. Het was dit jaar drukker dan ooit. We hebben vernomen dat er zo’n 12.000 mensen op afkwamen, maar ook dat de tickets al geruime tijd voor het event uitverkocht waren. Er was dus nog meer interesse dan dat. Naast het officiële gedeelte in de RAI, zijn er verder ook nog allerlei zogeheten off-sites, al dan niet onder de vlag van CNCF. Deze vinden voor een deel plaats voordat het event formeel begint. De topics waar het over gaat tijdens KubeCon + CloudNativeCon leven dus zonder meer, dat is wel duidelijk.

Het gaat steeds minder over Kubernetes

Een van de constateringen van KubeCon + CloudNativeCon is dat Kubernetes als geheel weer een stukje volwassener is geworden. Vorig jaar hebben we hier al eens een aflevering van Techzine Talks over opgenomen. Deze trend heeft zich in de afgelopen jaar doorgezet. Dat houdt in dat de sweetspot voor het aantal Kubernetes-clusters per organisaties omhoog gaat, maar dat ook de enorme uitwassen in aantallen clusters steeds minder worden. Onderzoek van VMware wees dit uit. Bevindingen van Red Hat naar het moderniseren van applicaties leek deze uitkomst ook te onderschrijven. Het rehosten (lift-and-shift) wordt minder populair ten faveure van replatformen en refactoring. Deze beweging zou je niet zien als er niet meer kennis en kunde komt rondom de mogelijkheden van Kubernetes en cloud-native in het algemeen.

Al met al wordt Kubernetes steeds minder spannend en interessant, geeft CNCF CTO Chris Aniszczyk in gesprek met ons dan ook aan. Hij ziet eenzelfde beweging als we bij Linux hebben gezien. Daaromheen werden voorheen ook enorme conferenties georganiseerd, nu is dat veel minder. Dit terwijl Linux in de tussenliggende tijd alleen maar belangrijker is geworden. Dat zal voor Kubernetes ook gaan gebeuren.

Tijdens KubeCon hebben we naast Kubernetes (waar het dus steeds minder over gaat) enkele trends gespot, die we in deze aflevering van Techzine Talks bespreken. Onder andere OTEL (Open Telemetry), Wasm (WebAssembly), maar vooral ook IDP (Internal Development Platforms) en de rol die Backstage hierin speelt komen voorbij. En uiteraard hebben we het over het skills gap.

Eerdere afleveringen Techzine Talks:

Meer afleveringen

Techzine Talks seizoen 3

Techzine Talks is alweer toe aan zijn derde seizoen. Coen en Sander zijn medio 2021 begonnen met deze enterprise IT podcast en hebben in 2022 elke week de luisteraars geïnformeerd over de laatste IT-actualiteit, informatie rondom techevents of middels diepgang over IT-trends. Ook in 2023 gaan we door met deze zakelijke enterprise IT podcast. Je kan elke week een nieuwe podcast van ons verwachten, het doel is elke maandagmiddag rond de lunch, soms iets later. We hopen uiteraard op jullie steun als luisteraar! Door je te abonneren, afleveringen te delen en ons te beoordelen via Apple iTunes of Spotify. Ook staan we open voor feedback en kan je onderwerpen insturen per e-mail.