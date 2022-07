Met de nieuwste NAND-modules van Micron komt de ‘perfecte’ datacenter SSD een stap dichterbij.

Micron maakte onlangs een nieuw NAND-ontwerp bekend. NAND is een opslagtechnologie voor solid state drives (SSD). Micron ontwikkelt NAND-modules om snellere en ruimere SDD’s te produceren. Uiteindelijk belanden de SSD’s in pc’s en datacenters.

De nieuwste modules hebben 232 storagelagen, bijna 60 meer dan de huidige generatie. Als gevolg stijgt de IO-snelheid met 50 procent (2,4 GB/s). Daarnaast kunnen de modules meer data in een kleiner oppervlak kwijt. Elke millimeter staat ongeveer 15 gigabyte toe. Dit betekent dat de grootte van een postzegel genoeg is voor twee terabyte.

Joe Unsworth, analyst bij Gartner, heeft hoge verwachtingen. Unsworth vertelde tegen The Register dat de modules veelbelovend zijn voor datacenters. Grote databases draaien het beste op storage met veel capaciteit, hoge snelheden en lage latency. Dat is precies waar de nieuwe modules in uitblinken.

Geen gouden ei

SSD’s zijn geschikter voor databases dan nearline storage, een traditionele storagetechnologie. Tape drives zijn een voorbeeld van nearline storage. Vanwege de hoge latency en lage snelheid worden database workloads zelden op nearline storage gedraaid.

SSD’s zijn populairder, maar een stuk duurder. Vandaar zoeken storageleveranciers naar manieren om de prijs van SSD’s te verlagen. Dat gaat met hakken en stoten.

De nieuwe modules van Micron veranderen niets. Nearline storage blijft veel, veel goedkoper. Volgens Unsworth betaal je met een nearline drive van 20TB ongeveer 1 dollarcent per gigabyte. De nieuwe modules van Micron kosten naar verwachting tussen de 5 en 7 dollarcent per gigabyte.

DRAM blijft sneller

De prijs is niet het enige probleem, vervolgt Unsworth. Een SSD is sneller dan nearline storage, maar DRAM is sneller dan een SSD. DRAM en processoren wisselen gegevens uit met een memory controller. De memory controller is in de processor geïntegreerd. SSD’s hebben geen manier om direct met de processor te communiceren. SSD’s verbinden eerst met een moederbord (via SATA of PCIe). Vandaaruit is de processor bereikbaar, maar de omweg levert vertraging op.

De nieuwe modules van Micron zijn snel, maar niet snel genoeg om DRAM van de troon te stoten. Daarnaast kan het nog even duren voordat Micron de modules in datacenter SSD’s verwerkt.

De modules verschijnen naar verwachting voor het einde van 2022 in de ‘Crucial’-productserie, een lijn met SSD’s voor laptops en desktops. Het is een stuk lastiger om een SSD voor datacenters te verkopen. Daarvoor heeft het product een OEM-certificering nodig. Unsworth verwacht dat de modules pas in de tweede helft van 2023 in datacenter SSD’s verschijnen.