Meta ziet QLC als middenweg tussen TLC SSD’s en HDD’s

Datacenter-operators jagen op de optimalisatie van hun beperkte ruimte. Meta ziet een kans voor QLC flash om een ‘middle tier’ te bieden tussen het duurdere TLC en de harde schijven van weleer.

HDD’s kampen met een probleem: hoewel de capaciteit nog altijd toeneemt, is de bandbreedte per terabyte afgenomen. Meta concludeert dat TLC flash al wordt ingezet om meer ademruimte te bieden, waarbij het ‘hot’ (veel gebruikte) data voor zijn rekening neemt. QLC-flash was daarentegen nog steeds te duur en kwetsbaar om de rol van HDD’s als mass storage-apparatuur over te nemen. Dat verandert niet per se, maar er is wel een niche te vinden, zo stelt Meta.

QLC versnelt nog

De stagnatie van HDD-prestaties maakt QLC aantrekkelijk voor een subset aan storage-taken. Snelheden tussen de 10 en 20 MB/s/TB zijn vooral goed te combineren met QLC-flash, dat niet de prijs van TLC met zich meedraagt en nog altijd verbetert. De eerste stukjes silicium van NAND-flash met 2Tb aan QLC-opslag leveren een dichtheid op die zinnig begint te worden binnen datacenters. “We verwachten dat QLC SSD-dichtheid veel hoger zal schalen dan TLC SSD-dichtheid op de korte termijn en de lange termijn”, aldus Meta. Dit gebeurt met een relatief laag verbruik, aangezien de data niet (zoals op TLC) continu geraadpleegd zal worden.

Opvallend is dat Meta samen met Pure Storage naar meerdere QLC-oplossingen kijkt. Naast DirectFlash Module (DFM) en de bijbehorende software zegt het bedrijf ook NAND-vendoren te raadplegen voor standaard NVMe-schijven met QLC-flash erop.

Nog niet echt gereed

Ondanks de positieve geluiden is Meta nog ietwat voorzichtig. “Hoewel QLC vandaag de dag goedkoper is dan TLC, is het nog niet prijscompetitief genoeg voor een bredere deployment”, stelt het momenteel. Toch ziet het kansen die, zeker met vormfactoren die bij QLC en niet TLC passen, op den duur QLC nuttig zullen maken.

