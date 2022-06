Microsoft zet OEM’s onder druk om HDD’s te vervangen door SSD’s als standaardopslagapparaat in vooraf gebouwde Windows 11-pc’s, met nieuwe deadlines voor 2023.

Dit blijkt uit een nieuw rapport van Trendfocus, een bedrijf dat analyses maakt van de gegevensopslagsector. Microsoft stelt geen expliciete SSD-eis voor Windows 11-pc’s en OEM’s hebben de deadlines verschoven. Voor Windows 11 specificeert Microsofts recente lijst met hardwarevereisten een ‘opslagapparaat van 64 GB of groter’, dus een SSD is geen must voor een standaardinstallatie.

Een boost voor de gebruikerservaring

Microsoft vereist echter twee mogelijkheden, DirectStorage en het Windows Subsystem for Android, maar je hoeft ze niet over te nemen. Na de overstap op SSD’s voor vooraf gebouwde systemen in 2023 is het onduidelijk of Microsoft de minimumspecificaties voor Windows 11-pc’s wil aanpassen.

Vanuit het oogpunt van prestaties is het zinvol om OEM’s te dwingen SSD’s te gebruiken in plaats van HDD’s voor opstartvolumes. SSD’s zijn sneller voor besturingssystemen dan harde schijven, wat resulteert een responsievere gebruikerservaring.

Opkomende economieën

Veel laptops en desktops zijn momenteel uitgerust met een SSD als opstartschijf, en sommige bevatten ook een secundaire harde schijf voor de bulkopslag van grote zaken zoals foto’s en films. Sommige apparaten in het lagere segment, met name in onderontwikkelde en opkomende economieën, starten echter nog steeds op vanaf een harde schijf.

Het ombouwen van alle systemen naar SSD’s stuit altijd op één groot probleem: de conversiekosten. Het vervangen van een harde schijf van 1 TB vereist een downgrade naar een goedkope SSD van 256 GB, die volgens OEM’s voor de meeste klanten onvoldoende is. De stap naar een 512 GB SSD zou daarentegen ‘het budget breken’ voor goedkopere pc’s met een krap budget.

Microsoft heeft ervoor gekozen geen commentaar te geven op het onderwerp omdat het niet bekend is welke maatregelen het tegen OEM’s zal nemen als ze niet aan zijn verzoeken voldoen.

