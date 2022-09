Salesforce en Snowflake maken het mogelijk dat gegevens zich zonder problemen tussen elkaars platforms kunnen bewegen. Dit moet eindgebruikers in staat stellen beter de juiste klantgegevens naar boven te halen.

Vroeger moesten voor het samenbrengen van zakelijke data aparte data pipelines worden ontwikkeld, gebouwd en onderhouden. Dit was complex, duur en kon ook leiden tot niet-gesynchroniseerde data.

Met de nieuwe integratie wordt het voor gebruikers van het Salesforce Customer Data Platform (CDP) makkelijker klantendata op te halen uit de data repository-omgeving van Snowflake.

Functionaliteit

De nu in de integratie uitgerolde functionaliteit moet klanten in staat stellen segmenten te bouwen en insights naar boven te halen vanuit het Snowflake-platform alsof die zich normaal in het CDP-platform bevinden. Hiervoor moet de data niet eerst naar het dataplatform worden gekopieerd of verplaatst. Ook queries in Snowflake integreren direct met het Salesforce-platform.

Beheerders van Salesforce- en Snowflake-omgevingen kunnen hierdoor betere controle uitoefenen over mogelijke risico’s en deze risico’s en andere permissies beter managen bij het delen van data.

Voordelen

De samenwerking maakt het mogelijk in realtime data tussen beide platforms te delen. Ook zorgt de functionaliteit ervoor dat de profielen binnen het CDP van Salesforce van meer personalisatie worden voorzien.

Daarnaast maakt het analytics op beide platforms eenduidiger, zodat sneller inzichten kunnen worden verkregen. Verder helpt de integratie ook het visualiseren van data van zowel Salesforce- als Snowflake-gegevens in Tableau te versnellen.

Uitbreiding samenwerking met Tableau

De samenwerking komt voort uit wat Salesforce-dochter Tableau en Snowflake geruime tijd met elkaar doen. De pilot-versie van het Salesforce CDP met de Snowflake-integratie moet deze herfst beschikbaar komen.

