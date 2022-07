Snowflake is een van de snelst groeiende IT-bedrijven van dit moment. Na een zeer succesvolle IPO in 2020, is de waarde van het bedrijf fors gestegen, net als het aantal klanten. Veel grote IT-bedrijven werken inmiddels met het cloud dataplatform van Snowflake. Er waren flink wat aankondigingen rondom dit platform, maar in een soort sidenote, kwam naar voren dat Snowflake ook de security industrie wil veranderen. In deze podcast bespreken we de updates en die security aankondiging.

Medio juni vond de Snowflake Summit plaats in Las Vegas, Techzine was erbij en sprak met diverse topmensen bij het bedrijf om te horen welke kant Snowflake op beweegt en wat er nieuw is aan het cloud data platform.

Onder de belangrijkste aankondigingen is de algemene beschikbaarheid van Python, data analisten kunnen nu ook met Python applicaties en functies ontwikkelen bovenop het cloud data platform van Snowflake. Python is op dit moment wereldwijd de populairste programmeertaal en daarmee een zeer welkome toevoeging. Snowflake heeft ook een complete sandbox gebouwd rondom de Python-ondersteuning, zodat men alle Python libraries kan gebruiken, maar bij het uitvoeren van de code gebeurt dit in een sandbox, zodat er geen verbinding naar buiten kan worden gelegd. Hiermee kan Snowflake garanderen dat het werken met Python veilig is en niet je data ineens op straat komt te liggen.

Een andere belangrijkste aankondiging was de integratie van Streamlit binnen Snowflake. Streamlit werd eerder dit jaar door Snowflake overgenomen. Hiermee kan je simpele applicaties bouwen die interacteren met de data in Snowflake.

Tot slot de security aankondiging, waarbij Snowflake het cloud data platform beschikbaar en gereedmaakt voor security data. Het idee is dat alle security-oplossingen binnen een bedrijf hun intelligence data en log data in Snowflake opslaan, zodat alle security vendoren die het bedrijf gebruikt, ook gebruik kunnen maken van al die data. Door de security-oplossingen niet allemaal met hun eigen data silo’s te laten werken, maar gezamenlijk één datapool te creëren, hebben ze meer informatie tot hun beschikking en zouden ze betere beschermingen moeten kunnen bieden.

Techzine Talks informatie

Na een succesvolle start in 2021 gaat Techzine Talks in 2022 door met een nieuw seizoen. Je kan elke week een nieuwe podcast van ons verwachten. Elke maandagmiddag een nieuwe aflevering. We hopen op jullie steun als luisteraar! Stuur onderwerpen in en deel de afleveringen die je boeiend vindt met je collega’s. Ook is feedback altijd welkom, we horen het graag!