Couchbase komt met een update voor Capella. De databaseoplossing krijgt een nieuwe user interface en storagefuncties. De update moet het voor ontwikkelaars eenvoudiger maken om nieuwe applicaties te bouwen.

Couchbase signaleert dat developers vandaag de dag beschikken over de resources voor applicatieontwikkeling. Ze zijn echter veel tijd kwijt aan problemen rond “zeer complexe, multi-factor developer toolchains”.

Om deze problematiek aan te pakken krijgt Capella een nieuwe user interface. Hierin moeten ontwikkelaars de tools en taken vinden voor het bouwen van een applicatie met de databasedienst. “Developers die nieuw zijn met Capella zullen het als iets bekends ervaren, met design en navigatie die geïnspireerd is op populaire developer-centric tools als GitHub. Daarnaast zijn in-product hulp en tutorials geëvolueerd en gemakkelijker te vinden, waardoor sneller antwoorden te krijgen zijn wanneer er vragen opkomen”.

De nieuwe user interface zal aanvankelijk in private preview beschikbaar zijn. Later wordt het breed beschikbaar.

Magma engine

Daarnaast komt de nieuwe release van Capella met additionele storage-features. Zo komt Couchbase met een tweede storage engine, Magma, die voor bepaalde applicaties betere prestaties belooft. Magma zal naast de default engine Couchstore bestaan. Beide engines worden gebruikt om data op te halen voor applicaties, alsmede om nieuwe informatie op te slaan.

Magma richt zich op een specifieke gebruikstoepassing voor dataopslag. Om die use case te snappen, is er wat kennis over de normale werkwijze nodig. Databases bewaren gegevens als ze niet gebruikt worden normaliter op storage drives. Als de data nodig zijn, gaan ze vervolgens naar de memory. Capella kan dat proces overslaan door de record in-memory op te slaan. Door deze stappen over te slaan neemt het aantal berekening voor data-analyse af, waardoor prestaties verbeteren.

Toch is informatie in-memory bewaren niet altijd mogelijk. Zo hebben sommige softwareoplossingen grote, complexe datasets die niet opgeslagen kunnen worden op de geheugenchips van servers. De Magma-engine richt zich precies op het verbeteren van de prestaties van die software. Als een grote dataset niet in-memory opgeslagen kan worden, moet het opgeslagen worden op flash- of disk drives. Magma past optimalisaties toe om de snelheid van dataverwerking in de drives te versnellen. Volgens Couchbase is Capella daardoor in staat sommige processingtaken tot vier keer sneller af te handelen dan vergelijkbare technologieën. Er wordt een tiende van het geheugen gebruikt.

