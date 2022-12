Microsoft heeft zijn (beheerde) Azure SQL databaseconfiguraties meer rekenkrachtcores gegeven voor hogere verwerkings- en feedsnelheden. Dit op basis van de nieuwe generaties processors van Intel en AMD. Ook de Azure SQL HyperScale-databases hebben twee nieuwe configuraties.

De techgigant bracht onlangs een preview uit van de nieuwste generatie van zijn beheerde Azure SQL databaseconfiguraties en elastic pools. Deze configuraties, die de naam Standard Series meekrijgen, schalen op naar de rekenkracht van 128 virtuele processor cores (vCores) en 625 GB aan geheugen. Het vorige maximum van deze specificaties lag op 80 vCores en 415 GB geheugen.

De uitbreiding van de processor- en geheugencapaciteit moet klanten meer schaalbaarheid brengen, geeft de techgigant aan. Meer cores leveren een hogere throughput en betere prestaties op, aldus Microsoft.

Hardware-configuraties

De Standard Series Azure SQL-configuraties draaien op de nieuwste processors van Intel en AMD. Denk hierbij aan de Intel Ice Lake Xeon Platinum 8370C-processors en de AMD Milan Epyc 7763v-processors.

Met behulp van deze processors bieden de Azure SQL databases en elastic pools nu maximaal 327.680 IOPS voor databases en 409.600 IOPS voor elastic pools. Dit is het hoogste van iedere Azure SQL-configuratie die de techgigant aanbiedt, geeft Microsoft aan. Verder kunnen 12.800 medewerkers tegelijkertijd van de databases en 13.440 medewerkers van de elastic pools gebruikmaken.

De Standard Series van Azure SQL databases en elastic pools zijn nu beschikbaar in tien Azure-regio’s, waaronder vier in de VS, twee in Europa en één in Australië, Canada en Japan. Zone redundancy voor de 128 vCore-configuraties wordt volgend jaar toegevoegd.

Azure SQL Hyperscale databaseconfiguraties

Naast nieuwe configuraties voor de Azure SQL databases en elastic pools, maakt de techgigant ook bekend zijn Azure SQL Hyperscale databases voor rekenkracht- en data-intensieve workloads met twee nieuwe configuraties te voorzien. Ook hiervan is nu een preview beschikbaar.

Hiervoor zijn de premiumconfiguraties, gebaseerd op dezelfde Intel Ice Lake- en AMD Milan-processors voor de Azure SQL databases en elastic pools, voorzien van meer hyperscale- en geheugenoptimalisaties. Deze moeten betere prestaties en schaalbaarheid leveren dan de huidige standaardconfiguraties.

De geoptimaliseerde Azure SQL Hyperscale databases beschikken hiervoor onder meer over 10,2 Gb per core geheugen, twee keer zoveel als de standaardconfiguratie, en 830 GB per instance. Wel staat hier een 40 procent hogere prijs tegenover.

De twee geoptimaliseerde Azure SQL Hyperscale-configuraties zijn in vijf Azure-regio’s beschikbaar. Drie in de VS en elk één in Canada en het VK.

Tip: Microsoft introduceert SQL Server 2022