Reltio laat weten naar Europa uit te breiden en in Nederland de eerste dataoplossingen op de markt te brengen.

Reltio, een Amerikaans bedrijf, introduceert tegelijkertijd twee velocity packs voor de life sciences-sector en de gezondheidszorg. Bedrijven in deze sectoren krijgen vooraf ontwikkelde datamodellen en configuraties waarmee zij data meer in kunnen zetten voor hun bedrijfsontwikkeling.

De nieuwe velocity packs van Reltio komen ook in Nederland en elders in Europa beschikbaar. Hiermee wil Reltio de kans grijpen zijn activiteiten in deze regio’s uit te breiden. Naast voor de life sciences-sector en de gezondheidszorg, zijn de sectorgerelateerde bundels ook beschikbaar voor de financiële dienstverlening en de verzekeringsbranche.

Achtergrond Reltio

De Amerikaanse leverancier biedt real-time datamanagement-oplossingen, onder meer via een master data management (MDM)-platform. Dit platform brengt kerndata uit diverse bronnen op één locatie bij elkaar als betrouwbare, kwalitatieve en complete informatie.

Bedrijven kunnen vervolgens de toegevoegde waarde uit deze gegevens inzetten voor het optimaliseren en vernieuwen van hun businessmodellen, het introduceren van nieuwe producten en diensten, het verbeteren van de klantervaring en het efficiënter maken van hun operationele processen.

Reltio heeft speciale bundels van SaaS MDM-oplossingen of ‘velocity packs’ ontwikkeld die het gebruik van MDM in verschillende sectoren moet vergemakkelijken. Organisaties uit de sectoren optimaliseren hiermee sneller hun zakelijke activiteiten.

De velocity packs bestaan uit op de marktsegmenten afgestemde datamodellen en vooraf gedefinieerde configuraties, integraties met applicaties en data warehouses van derde partijen, waaronder BigQuery en Snowflake, en een implementatiemethodologie. Hiermee kunnen de sectoren het MDM-platform van de specialist optimaal inzetten.

Life sciences en gezondheidszorg

Het gaat nu om bundels voor life sciences en de gezondheidszorg. De life sciences-sector krijgt een velocity pack met toegang tot bijeen gebrachte, opgeschoonde, actuele en consistente data vanuit alle operationele en analytische systemen.

Hiermee verbeteren bedrijven de effectiviteit van hun verkoopactiviteiten, versnellen ze R&D-activiteiten met betere klinische testresultaten, snelle en betrouwbare segmentatie en medicijnzichten gedurende de ontwikkelcyclus en krijgen ze meer compliance-mogelijkheden. Ook helpt de bundel met het verbeteren van klant- en patiëntervaringen.

De nieuwe velocity pack voor de gezondheidszorg helpt bedrijven en instellingen met betere gezondheidsuitkomsten voor patiënten via een holistisch inzicht in de patiënt gegevens en het uitvoeren van zorgprogramma’s op basis meer waardevol inzicht.

