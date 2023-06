NetApp heeft onlangs voor zijn cloudgebaseerde NetApp BlueXP-beheeroplossing voor hybrid cloudomgevingen nieuwe security features toegevoegd. Deze moeten alle data binnen deze omgevingen, maar ook voor on-premomgevingen, nog beter tegen cyberbedreigingen beschermen.

De in NetApp BlueXP doorgevoerde extra security features moeten volgens NetApp voor nog veiligere data storage zorgen. Dit is alleen maar belangrijker geworden nu bedreigingen als ransomware een steeds grotere impact hebben op de hybride en gedistribueerde data-infrastructuren van bedrijven.

De nieuwe features richten zich onder meer op versimpelde backup- en recoverymogelijkheden en meer dataprotectiemogelijkheden voor meerdere (multi-cloud)omgevingen. Ook moeten de updates het mogelijk maken dat klanten makkelijker data kunnen ‘uitrollen ‘in zeer streng beveiligde omgevingen, zoals die van de overheid, en daarbij een consistent operationeel beheer hebben.

Dit moet uiteindelijk ervoor zorgen dat eindgebruikers overal voor iedere applicatie dezelfde gebruikservaring krijgen.

Specifieke features

De functionaliteit maakt het onder meer mogelijk dat NetApp BlueXP back-up en herstel het via een enkele beheeromgeving makkelijker aangepaste back-up strategieën toe te passen op een workload-by-workload-basis.

Ook wordt deze back-upfunctionaliteit nu uitgebreid naar meer soorten workloads, zoals ondersteuning voor diverse database-omgevingen in diverse cloudomgevingen. Dit wel op voorwaarden dat hiervoor of NetApp software-defined storage of eigen storage-opties van hyperscalers worden gebruikt. Denk aan Oracle databases op Amazon FSx for NetApp ONTAP.

Verschillende overheidsedities

Daarnaast is op uitrolniveau ook nieuwe securityfunctionaliteit geïntroduceerd. Onder meer met nieuwe ‘beperkte’ versies van NetApp BlueXP, vaak gericht op de Amerikaanse overheid, met de onderliggende storage en datadiensten, die in zeer veilige en gevoeligen omgevingen kunnen worden geïmplementeerd. Bijvoorbeeld overheidsomgevingen of zogenoemde ‘dark sites’ zonder internetverbindingen naar buiten.

