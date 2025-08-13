NetApp versnelt migratie VMware-workloads naar cloud

NetApp kondigt aan dat Amazon FSx for NetApp ONTAP nu wordt ondersteund door Amazon Elastic VMware Service (Amazon EVS) op AWS. Deze integratie moet organisaties helpen VMware-workloads sneller naar de cloud te migreren zonder re-platforming.
NetApp introduceert verbeterde ransomware-bescherming voor AWS-omgevingen. NetApp ONTAP autonomous ransomware protection detecteert en reageert real-time op ransomware-gebeurtenissen. Deze functionaliteit werkt samen met BlueXP ransomware protection service voor uitgebreide orchestratie van verdediging tegen ransomware-aanvallen.
Daarnaast integreert BlueXP disaster recovery for VMware nu met Amazon EVS. Dit gebruikt FSx for ONTAP storage als betrouwbare disaster recovery-target, met ondersteuning voor zowel NFS- als VMFS-datastores via het iSCSI-protocol.
De migration advisor in BlueXP workload factory ondersteunt nu Amazon EVS-workloads en automatiseert de discovery van on-premises virtuele machines. Ook het provisioning van FSx for ONTAP en de plaatsing van datastores in Amazon EVS worden gestroomlijnd.
Nieuwe kansen voor VMware-migraties
De samenwerking tussen NetApp en AWS opent nieuwe mogelijkheden voor bedrijven die hun VMware-omgevingen willen uitbreiden naar de cloud. Amazon EVS, dat nu algemeen beschikbaar is, stelt organisaties in staat om VMware Cloud Foundation direct in hun Amazon VPC te draaien. Met FSx for NetApp ONTAP als externe storage krijgen bedrijven toegang tot geavanceerde databeheer- en securityfuncties.
De integratie past binnen NetApp’s bredere strategie voor een geÃ¯ntegreerde data-infrastructuur die hybride cloud-omgevingen ondersteunt zonder silo’s.