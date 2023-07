Voor het Box-platform verschijnt een Microsoft 365 Copilot-plugin, om het makkelijker te maken met opgeslagen bestanden om te gaan.

Microsoft 365 Copilot is een chatbot die het mogelijk maakt informatie te halen uit bestanden of nieuwe documenten te genereren. De chatbot is beschikbaar in de productiviteitsapplicaties van Microsoft, zoals Word, Excel en Teams.

Tip: Microsoft wil overal een Copilot, ook in Windows 11

Voor Box is de chatbot interessant, zeker ook omdat het al langer inzet op AI binnen zijn Content Cloud voor soortgelijke doeleinden. Zo biedt Box AI mogelijkheden voor het maken, opvragen en analyseren van content. Het eerder dit jaar aangekondigde Box AI combineert foundational AI-modellen met opgeslagen content, zodat gebruikers meer waarde kunnen halen uit de content.

Box for Microsoft 365 Copilot

“Stel je een expert voor die je helpt, begeleidt en beschermt terwijl hij de obstakels voor content zoeken of repetitieve, alledaagse taken wegneemt”, legt Dawn Lauter, Product Marketing bij Box, uit. “De Box-plugin maakt het klanten gemakkelijk om de Box Content Cloud te gebruiken via interacties met Microsoft 365 Copilot.”

Voorheen waren gebruikers nog tijd kwijt aan het vinden van informatie in bestanden en mappen die opgeslagen zijn in Microsoft en Box. De nieuwe integratie moet tijd besparen doordat gebruikers in Microsoft 365 Copilot in Teams kunnen vragen bepaalde documenten op te halen die zijn opgeslagen in het Box-platform.

Daarnaast kan Microsoft 365 in Teams samenvattingen van documenten genereren. Als zo’n samenvatting inaccuraat is, kunnen gebruikers specifieke data uit een document ophalen.