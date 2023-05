Cloud management-bedrijf Box komt met Box AI, dat gebouwd is op OpenAI-technologie. De tool zet generatieve kunstmatige intelligentie in op Box Content Cloud om bedrijven sneller inzichten te geven in hun data.

Gebruikers kunnen met Box AI rekenen op twee nieuwe mogelijkheden. Allereerst helpt de tool om gebruikers de juiste vragen te laten stellen over hun documenten om tot nieuwe inzichten te komen. Daarnaast is het gemakkelijker om zelf content te creëren op het platform. Zo kan de AI-tool met een aantal bulletpoints een goed lopende tekst in elkaar zetten.

Box AI maakt gebruik van de large language models (LLM’s) die OpenAI heeft ontwikkeld. Dezelfde technologie is te vinden in onder andere ChatGPT, de chat-functie van Bing, Office 365 en GitHub CoPilot.

Breed toepasbaar

Het Box Content Cloud-platform is daarmee de volgende in een lange reeks aan services die de laatste maanden generatieve AI hebben toegevoegd aan hun functionaliteiten. Sinds de release van ChatGPT van OpenAI is er om de haverklap een dienst die generatieve AI introduceert om gebruikers efficiënter te laten werken.

Box-topman Aaron Levie stelt dat LLM’s een nieuw tijdperk voor AI hebben ingeluid. “Het zijn modellen voor algemene doeleinden die veel breder toepasbaar zijn dan AI voorheen was. We kunnen alle enterprise-content transformeren tot business value.”

De voorbeelden die Box geeft van de mogelijkheden zijn sterk variërend. Zo kunnen salesteams ermee aan de slag om een complex contract te analyseren en kunnen analisten een financieel rapport ermee uitspitten. Het is niet de eerste keer dat een bedrijf een AI-tool op deze manier op de markt brengt. Deloitte heeft om die reden een business unit opgestart die bedrijven helpt om waarde te halen uit dergelijke toepassingen.

Box AI zal nog niet meteen voor iedereen beschikbaar zijn. Alleen klanten van het nieuwe Box Design Partner Program krijgen eerst toegang. Sommige features zullen op den duur wel voor alle Content Cloud-gebruikers beschikbaar zijn, stelt Levie.