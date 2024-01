Grote bedrijven zijn van plan om de komende twaalf maanden meer te investeren in databescherming. Bij het kiezen van een enterprise backup-oplossing krijgen betrouwbaarheid en de bescherming van cloud-gehoste workloads (IaaS en SaaS) de meeste prioriteit.

Dit blijkt uit onderzoek van Veeam. Het is het tweede opeenvolgende jaar dat Veeam constateert dat betrouwbare bescherming en IaaS en SaaS de topprioriteiten zijn van grote organisaties. Betrouwbaarheid wordt door 17 procent als het meest belangrijk beschouwd, terwijl het ondersteunen van IaaS- of SaaS-workloads voor 11 procent van de organisaties de hoogste prioriteit heeft.

Wat in 2024 gebeurt

“Het is geen verrassing dat (het verbeteren van) de betrouwbaarheid en (betere) bescherming van IaaS/SaaS niet alleen bovenaan de lijst staan, maar ook aangrenzend in de lijst staan, omdat algemeen bekend is dat het gebruik van verouderde back-upmethoden voor moderne workloads vaak resulteert in onbetrouwbare of onvolledige back-ups, waardoor herstel niet mogelijk is”, concludeert Veeam.

Zaken die veel minder prioriteit krijgen bij het kiezen van een nieuwe backup-oplossing zijn ondersteuning voor enterprise-applicaties (bijvoorbeeld SAP of Oracle) en ondersteuning voor traditionele datacenterplatforms (zoals Unix of NAS). Daar ligt volgens het onderzoek weinig prioriteit omdat vrijwel elke backup-oplossing die ondersteuning biedt.

Verder stelt Veeam vast dat 28 procent van de workloads in 2024 zal draaien op fysieke servers in datacenters. Aan de andere kant zal 27 procent draaien op virtuele machines (vm’s) in datacenters. De overige 45 procent draait als server-instance in de cloud.

Tip: Veeam biedt voortaan Back-up-as-a-Service voor Microsoft 365-omgevingen