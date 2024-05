Met het geld van investeringsfonds Entourage moet de technologie voor de automatisering van tekstgebaseerde processen zich verder ontwikkelen en meer bedrijven in Europa bereiken.

Tekst richt zich voornamelijk op grote bedrijven die concreet en snel aan de slag willen met AI. Het ontwikkelde AI-model zet ongestructureerde tekst om in bruikbare data. De kennis binnen een bedrijf kan in kaart gebracht worden voor een correcte analyse en routering van de berichten. Met de technologie kan data opgehaald worden uit veelgebruikte datasystemen zoals SAP en Salesforce.

Voorheen was het omzetten van tekst naar bruikbare data vooral een handmatige taak. Het kon dan gaan om het omzetten van specifieke informatie uit een e-mail naar een ERP- of CRM-systeem. Daar moet het AI-model verandering in brengen door grote volumes e-mail te verwerken. Tekst voert het werk op de achtergrond uit, zodat werknemers geen extra tool nodig hebben voor hun werkzaamheden.

Ambitie

Het bedrijf werd in 2022 opgericht en wist sindsdien de aandacht te trekken van grote bedrijven. Zo is de multinational Becton Dickinson klant van Tekst. Nu, na ruim een half jaar deel uitgemaakt te hebben van Entourage Studio, maakt het bekend dat het een investeringsronde heeft afgesloten van 700.000 euro. Achter investeringsfonds Entourage zit Pieterjan Bouten, de man die eerder Showpad oprichtte.

Het groeigeld zal ten goede komen aan de verdere ontwikkeling van de technologie. Ook wil Tekst zich verder commercialiseren in heel Europa, waaronder Nederland. “Tiebe en Wouter zijn enorm ambitieus en worden gedreven door hun doel om AI in complexe bedrijfsomgevingen te laten renderen”, aldus Bouten over de oprichters van Tekst. “Ze hebben een prachtige technologie ontwikkeld die in heel korte tijd veel efficiëntiewinsten oplevert. Wij zien een enorm potentieel voor het bedrijf, en we geloven dat ze kunnen uitgroeien tot een globale speler.”

