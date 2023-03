Het nieuwe aanbod belooft het all-flash datacenter werkelijkheid te maken.

Deze week kondigt Pure Storage de beschikbaarheid aan van FlashBlade//E, dat het bedrijf aanprijst als “scale-out ongestructureerde data repository, ontworpen voor exponentiële datagroei”. Pure Storage zegt dat het nieuwe product beschikbaar is tegen een kostprijs die kan concurreren met disk, maar met veel lagere operationele kosten. “Met FlashBlade//E hoeven klanten niet langer genoegen te nemen met disk-based storage”, claimt het bedrijf.

Volgens Pure Storage zal de ongestructureerde datacapaciteit voor wereldwijde organisaties naar verwachting vóór 2030 vertienvoudigen. Voor grote capaciteits- en prijsgevoelige workloads die gebruik maken van de huidige disk-gebaseerde storage is deze groei onhoudbaar, aldus het bedrijf.

Disk-gebaseerde systemen zijn moeilijk te beheren, vereisen enorme hoeveelheden stroom, nemen grote hoeveelheden ruimte in beslag en hun componenten gaan te vaak stuk, waardoor storingen ontstaan en waardevolle gegevens in gevaar komen. Hierdoor zijn ze “een last voor de IT-teams en budgetten van veel ondernemingen”, aldus Pure Storage, die zegt dat dit het vermogen om zakelijke waarde uit gegevens te halen vermindert.

Schaalbare storage

FlashBlade//E wordt aangeboden voor minder dan 0,20 dollar per GB inclusief drie jaar service. Het platform begint bij 4PB en schaalt vanaf daar met betrouwbare prestaties. Het bedrijf beweert dat FlashBlade//E tot vijf keer minder stroom verbruikt dan de disk-gebaseerde systemen die het zal vervangen. Bovendien biedt het tien tot twintig keer meer betrouwbaarheid dan disk-gebaseerde systemen, en “blijft het eenvoudig te beheren op elke schaal”, aldus Pure Storage.

Naast traditionele aankoop hebben klanten de mogelijkheid om FlashBlade//E te implementeren via een nieuwe service tier van het Pure Evergreen//One Storage as-a-Service (STaaS) abonnement.

Amy Fowler, VP & General Manager, FlashBlade bij Pure Storage, prees de kostenefficiëntie van het nieuwe product. “Met FlashBlade//E wordt de oorspronkelijke visie van onze oprichter voor een all-flash datacenter waargemaakt. We zijn bij Pure Storage blij dat we klanten de aanzienlijke voordelen van flash – die ooit onbetaalbaar waren – kunnen bieden tegen een TCO die lager is dan voor disk-based opslagsystemen.”

