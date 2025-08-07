Scale Computing en Veeam leveren nu volledige backup-integratie

Veeam’s backup-software werkt nu volledig samen met Scale Computing’s virtualisatieplatform. Na maanden voorbereiding is de agentless hypervisor backup beschikbaar voor SC//Platform-gebruikers in het Veeam Data Platform.

De nieuwe integratie lost een belangrijk probleem op. Organisaties kunnen nu workloads naadloos migreren tussen on-premises, edge en cloud-omgevingen. Ze hoeven geen dure licenties meer te accepteren of vast te zitten aan Ã©Ã©n leverancier.

“Door onze samenwerking combineren we de betrouwbaarheid van Veeam’s backup and recovery op enterpriseniveau met de eenvoud en efficiÃ«ntie van SC//Platform”, zegt President en CMO Jeff Ready van Scale Computing.

Voor partners en klanten betekent dit dat VM-backups sneller worden uitgevoerd met minder complexiteit. De agentless aanpak elimineert de noodzaak voor aparte backup-agents op elke virtuele machine.

Timing is alles

Begin dit jaar kondigden Scale Computing en Veeam hun partnerschap al aan, maar nu wordt het verder concreet. Bedrijven zitten in de knel, stelt Scale Computing. Hypervisor-prijzen stijgen en licenties worden complexer. Tegelijk moeten edge-omgevingen steeds beter beschermd worden tegen ransomware en dataverlies.

Voor Scale Computing betekent dit een verbreding van hun marktpositie. Ze kunnen nu niet alleen virtualisatie aanbieden, maar ook volledige dataprotectie-oplossingen. Dit maakt hen een serieuze concurrent voor gevestigde spelers in zowel de core- als edge-infrastructuurmarkt.

