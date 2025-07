Acumera wordt Scale Computing door overname

Edge-bedrijf Acumera heeft vandaag Scale Computing overgenomen, hoewel het gecombineerde bedrijf onder de naam van Scale Computing zal voortleven. Hierdoor verdubbelt het bedrijf in grootte en zal het bestaande aanbod samensmelten. Hoe precies, moet de toekomst uitwijzen.

Scale Computing-CEO Jeff Ready wordt President en CMO, terwijl Bill Morrow in zijn huidige rol van CEO blijft. Aangezien we zelf niet al te bekend waren met Acumera, heeft het nieuwe bedrijf gelijk veel meer naamsbekendheid. Wat ook gelijk blijft (voor nu tenminste), is de belofte dat Scale Computing trouw blijft aan partners en klanten. Dat horen we wel vaker, maar het werd ook nu herhaald door Ready in gesprek met Techzine. “Sinds Platform dit jaar hebben we gezien dat Broadcom zijn partners en klanten slechter behandelt dan ooit tevoren. Er zijn zelfs berichten dat Broadcom zaken wegneemt van partners die oorspronkelijk de klanten hebben binnengehaald en die klanten vervolgens doorverwijst om elders te kopen. Wij kiezen voor een andere aanpak. We verdubbelen onze inzet met deze combinatie.”

“Acumera is vooral bekend op het gebied van edge-netwerken, managed security en containergebaseerde edge-computing voor zeer grote exploitanten met meerdere vestigingen (tankstations, fastfoodrestaurants, buurtwinkels, enz.)”, licht Ready toe. “Wij bij (het oude) Scale Computing staan natuurlijk bekend om virtualisatie, edge-computing en een breed horizontaal klantenbestand dat zich uitstrekt over verschillende sectoren, van het MKB tot grote ondernemingen, met een channel-first go-to-market-benadering.” Met andere woorden: duidelijk overlappende maar ook verschillende segmenten die voortaan door één bedrijf worden bediend.

Het in 2007 opgerichte Scale Computing moest volgens Ready in kunnen spelen op de nieuwste trends binnen de IT-industrie, van AI tot de Broadcom-/VMware-deal. Het gecombineerde bedrijf zou sneller moeten kunnen groeien dan de twee partijen afzonderlijk.

Eerst zien, dan geloven

Scale Computing zag na de overname van VMware door Broadcom een enorme groei in het klantenbestand. Zij renden voornamelijk weg van de nieuwe prijsstructuur en strategie van Broadcom, dat zich onbeschaamd richt op de allergrootste VMware-klanten. Organisaties die wat minder virtualisatiebudget hebben, zijn opgeschoven naar alternatieven. Nutanix is daarvan de prominentste, maar Scale Computing zat tevens in de lift. Het unieke karakter van laatstgenoemde zat echter in de edge computing-business, dat nog altijd geldt als een niche binnen de IT-wereld, zij het een groeiende.

Met de overname door Acumera, geholpen door investeerder Oaktree, zal de nadruk vermoedelijk meer op edge gaan liggen. In die zin is de combinatie niet al te gek, hoewel klanten wellicht nu wat onzeker zijn over de precieze koers die het nieuwe bedrijf zal varen. Zelfs met dezelfde naam is het immers Acumera dat Scale inlijft, niet andersom.

CMO Ready zegt er het volgende over: “Het is een grote stap voor ons, voor Acumera en voor onze partners. Maar samen vormen we het nieuwe Scale Computing en blijven we trouw aan onze waarden, gesteund door enkele van de grootste investeerders ter wereld. We rekenen erop dan ook dat partners en klanten zullen kiezen voor een leverancier die integriteit toont, verantwoordelijk handelt en zich als een waakzame voorvechter voor hen opstelt.”

Lees ook: Scale-CEO: “Schokkende” VMware-saga biedt kans om IT anders aan te pakken