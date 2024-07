Oracle maakt Exadata bereikbaar voor iedereen door koppeling met cloudmodel

Oracle Exadata staat bekend om de hoge prestaties en de toepassingen voor kritieke workloads. Het kostenplaatje was echter ook stevig, waardoor het maar voor een vrij selecte groep organisaties weggelegd was. Daar komt met Exadata Exascale nu verandering in, horen we van Oracle.

Vandaag kondigt Oracle een fundamentele verandering aan in hoe het Exadata op de markt zet. We hebben in het verleden regelmatig over vernieuwingen in dit onderdeel van het portfolio geschreven. Dan ging het echter vaak over een nieuwe generatie van de chip die in de Exadata-systemen zat, of een over een update van de Oracle Exadata Cloud Infrastructure. Exadata Exascale is van een geheel andere orde. Dat horen we tijdens een briefing door Kodi Umamageswaran, SVP Exadata & Scale-Out Technologies bij Oracle. Hij noemt dit een “revolutionaire verandering in hoe Oracle Exadata aanpakt”. Daarmee overdrijft hij niet wat ons betreft. Hieronder gaan we in op waarom dat is.

Exadata Exascale combineert Exadata en cloud

In de basis is Exascale een compleet nieuwe data-architectuur voor Exadata-omgevingen. Daarbij benadert Oracle deze omgeving op een andere manier dan voorheen het geval was. Het voegt namelijk karakteristieken van het cloudmodel toe aan datgene wat Exadata interessant maakt voor organisatie. Dat wil zeggen, Oracle wil met Exadata Exascale de belangrijkste kenmerken van de cloud koppelen aan de belangrijkste kenmerken van Exadata.

Exadata staat bekend om de (extreem) hoge prestaties, onder andere dankzij hardware-gebaseerde RDMA en het intelligent kunnen klonen van databases die in Exadata draaien. Daarnaast zit er een heleboel geavanceerde intelligentie in Exadata, waarmee het mogelijk is bepaalde queries die veel data moeten analyseren naar een storage cloud te offloaden. Ook is het mogelijk binnen Exadata om data zo goed mogelijk te laten presteren in combinatie met de queries door het in-memory beschikbaar te maken, in relationele kolommen. Verder zit er ook in Exadata de nodige AI, onder andere om vector search te kunnen offloaden en zo te versnellen.

Exascale maakt Exadata veel flexibeler

Bovenstaande kenmerken waren dus al beschikbaar binnen Exadata. Het nieuws van vandaag is vooral dat Oracle dit nu koppelt aan het betaalmodel, multitenancy en schaalbaarheid van de public cloud. In het geval van Oracle is dat vanzelfsprekend OCI. Met name multitenancy voor Exadata is een belangrijke stap. Daarvoor was voorheen altijd ASM (Automatic Storage Management) beschikbaar. Dat zorgde voor de verdeling van de opslagbehoefte over de verschillende tenants (databases). Met andere woorden, voorheen had iedere tenant eigen Exadata compute en storage servers. Dat is met Exadata Exascale dus niet meer nodig.

Met Exadata Exascale is er een gezamenlijke pool van compute en storage beschikbaar. Gebruikers hoeven alleen het aantal cores en de hoeveelheid storage aan te geven die ze nodig hebben. Volgens Oracle is het mogelijk om vanaf enkele cores al gebruik te maken van deze gezamenlijke pool. Exascale fungeert als control plane die een database als het ware verspreidt over tientallen samengevoegde storage servers. Omgekeerd zijn er duizenden cores beschikbaar voor iedere query die gebruikers afvuren. Let wel, Exascale heeft wel als voorwaarde dat klanten versie 23ai van de Oracle-database draaien.

Lees ook: Oracle Database 23ai brengt data en AI samen

De storage-component van Exascale wordt verder ook niet belemmerd door de meerdere tiers die over het algemeen gebruikt worden in cloud storage. Daar heb je vaak nog een load balancing tier, een tier waar de LUN’s zichtbaar worden gemaakt voor VM’s en dan nog een metadata-tier. Oracle belooft een rechtstreekse koppeling tussen de Exascale Compute Cloud en Exascale Storage Cloud, via een 100G RoCE-verbinding. Dit maakt zaken zoals SQL offloading een heel stuk makkelijker en vooral ook sneller. Hierboven gaven we al aan dat Oracle gebruikmaakt van RDMA-technologie, dus ook daar voegt het vrijwel geen latency toe. Tel daarbij op dat de Exascale Storage Cloud de opslag optimaliseert en data kan verplaatsen van disks, via flash naar in-memory (XRMEM) en het is duidelijk dat we hier te maken hebben met razendsnelle opslag.

Hieronder zie je twee slides die Oracle met ons deelde tijdens de briefing die we bijwoonden. Het gaat hierbij om IO Latency en IO Throughput.

Exascale maakt Exadata veel toegankelijker

We hebben nu gezien hoe Oracle Exadata technisch gekoppeld heeft aan een cloudmodel en wat de prestaties zijn van zo’n naar eigen zeggen unieke architectuur. Dat is echter maar een kant van de medaille die Exadata Exascale heet. Het idee is dat het Exadata ook voor een bredere doelgroep beschikbaar maakt. De koppeling van de voordelen van Exadata aan die van de cloud maakt een dergelijke stap mogelijk.

Dankzij de Exascale control plane waar we het hierboven ook al over hadden, hoeven gebruikers zich niet druk te maken over database management. Oracle levert Exascale als een dienst en neemt dat dus op zich. Als klant van deze dienst zie je geen fysieke servers meer in je dashboard, alleen de databases en VM-clusters. Ook het beheer van de storage waar de databases over verspreid zijn neemt Exascale op zich. Dat maakt het onder andere mogelijk dat klanten alleen betalen voor de opslag die ze nodig hebben voor hun databases. Ze hoeven niet voor IOPS te betalen, iets wat in andere cloud storage omgevingen vrij gangbaar is. Dat is doorgaans erg duur, zeker als er sprake is van zogeheten runaway queries. Die kunnen voor een vervelende verrassing zorgen op de maandafrekening. Die verrassingen heb je niet bij Exadata Exascale, belooft Oracle.

Als het gaat om kosten, geeft Oracle ons ook nog een rekenvoorbeeld van een maandelijkse rekening voor Exadata Database Service (de ‘oude’ omgeving) en Exadata Database Service met Exascale. Het bedrijf claimt hier meer dan 95 procent aan besparingen te kunnen realiseren. Van een maandbedrag van 10.800 dollar naar slechts 357 dollar. Oftewel 1,77 dollar per uur in plaats van 15,81 dollar per uur. We hebben niet goed zicht op alle randvoorwaarden voor deze berekening, dus kunnen niet garanderen dat dit door iedereen te realiseren is. Exadata Exascale zal echter ongetwijfeld voordeliger zijn dan Exadata Database Service zonder Exascale, dat geloven we wel.

De belofte van Oracle: veel voor weinig

Aan het einde van de briefing over Oracle Exadata Exascale vat Umamageswaran nog een keer kort samen wat Oracle met deze nieuwe dienst wil bereiken: “We willen extreme prestaties aan een zeer lage prijs voor iedereen mogelijk maken.” Als alle beloftes, benchmarks en berekeningen die we hebben gezien kloppen, is dat goed gelukt. Oracle denkt kennelijk dat er buitenom de traditionele Exadata-klanten ook verder naar beneden in de markt ook vraag is naar dit soort omgevingen. Dat is helemaal niet zo gek gedacht wat ons betreft. Behoeftes bewegen altijd van boven naar beneden in deze markt (zeker nu met AI), dat zal voor de prestaties van Exadata niet anders zijn. Met de introductie van Exadata Exascale zijn die nu ook beschikbaar voor kleine workloads en kleine organisaties. Dat is een hele prestatie en zeker genoeg reden om dit een grote verandering voor Exadata te noemen.