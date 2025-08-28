Kwartaalcijfers: Pure Storage overtuigt, Nutanix en NetApp niet

De kwartaalcijfers van drie grote spelers in de storage-markt laten een verdeeld beeld zien. Pure Storage wist beleggers te overtuigen met sterke resultaten en een verhoging van de verwachtingen, terwijl Nutanix en NetApp teleurstelling opriepen met hun vooruitzichten en winstontwikkeling.

Pure Storage rapporteerde in het tweede kwartaal van fiscaal 2026 een omzet van 861 miljoen dollar, een groei van 13 procent ten opzichte van een jaar eerder. De inkomsten uit abonnementsdiensten namen met 15 procent toe tot 415 miljoen dollar en de jaarlijkse terugkerende omzet steeg naar 1,8 miljard dollar. CEO Charles Giancarlo stelde dat de resultaten bevestigen dat steeds meer organisaties hun vertrouwen stellen in Pureâ€™s platformstrategie. Hij wees erop dat veel bedrijven nog gevangen zitten in verouderde siloâ€™s, terwijl Pureâ€™s technologie hen helpt data flexibeler te benutten. Beleggers waardeerden de cijfers: het aandeel steeg nabeurs met meer dan 15 procent, bovenop een winst van 3 procent in de reguliere handel.

Tegenvallende vooruitzichten bij Nutanix

Bij Nutanix lag de nadruk juist op de tegenvallende vooruitzichten. Voor het eerste kwartaal van fiscaal 2026 verwacht het bedrijf een omzet van ongeveer 675 miljoen dollar, iets onder de marktverwachting. Het aandeel verloor daarop meer dan 4 procent nabeurs. Toch waren de resultaten over het slotkwartaal van fiscaal 2025 beter dan voorspeld, met een omzetstijging van 19 procent naar 653,3 miljoen dollar en een winst per aandeel van 37 cent. CEO Rajiv Ramaswami sprak van een sterke jaarafsluiting en benadrukte dat er meer dan 2.700 nieuwe klanten werden toegevoegd, het hoogste aantal in vier jaar. Analisten zien de migratie van VMware-klanten als een belangrijke groeifactor.

Winstdaling NetApp

NetApp kwam eveneens boven de verwachtingen uit, maar moest een winstdaling noteren. De omzet in het eerste kwartaal van fiscaal 2026 bedroeg 1,56 miljard dollar, een fractie meer dan een jaar eerder en net boven de prognose. De winst per aandeel kwam uit op 1,55 dollar. De nettowinst zakte echter naar 233 miljoen dollar, tegenover 248 miljoen een jaar eerder. Dat leidde tot een koersdaling van bijna 7 procent. CEO George Kurian wees op verminderde vraag vanuit de publieke sector in het all-flash segment, waar de groei terugviel van 14 naar 6 procent. Voor het lopende kwartaal rekent NetApp op een omzet tussen 1,62 en 1,77 miljard dollar en een winst per aandeel van 1,84 tot 1,94 dollar, beide net boven de marktverwachting.