Dataiku plant beursgang in VS

De in New York gevestigde AI- en data-analytics startup Dataiku bereidt zich voor op een beursgang in de Verenigde Staten. Volgens ingewijden heeft het bedrijf zakenbanken, waaronder Morgan Stanley en Citigroup, ingeschakeld om het traject richting een IPO in goede banen te leiden, meldt persbureau Reuters.

Tijdens een interne bijeenkomst op woensdag is het startsein gegeven voor de voorbereidingen, waarbij een beursnotering mogelijk al in de eerste helft van 2026 kan plaatsvinden. Bronnen benadrukken dat het proces nog in ontwikkeling is en dat de uiteindelijke timing kan veranderen. Zowel Dataiku als Morgan Stanley wilden geen reactie geven, terwijl Citigroup niet inging op een verzoek om commentaar.

De stap van Dataiku komt op een moment dat de Amerikaanse markt voor beursgangen weer aantrekt. In het derde kwartaal wisten 97 bedrijven samen meer dan 24 miljard dollar op te halen, het drukste kwartaal sinds eind 2021. Vooral technologiebedrijven profiteren van de hernieuwde interesse, mede gedreven door de sterke investeringsgolf rond kunstmatige intelligentie.

Uitgebreide lijst grote klanten

Dataiku wist eind 2022 nog 200 miljoen dollar op te halen in een series F-ronde onder leiding van Wellington Management, waarmee de waardering uitkwam op 3,7 miljard dollar. Het bedrijf werd in 2013 opgericht en levert software waarmee organisaties AI- en analysetoepassingen kunnen bouwen, testen en implementeren. Op de klantenlijst staan ruim 700 ondernemingen, waaronder Johnson & Johnson, Toyota, General Electric en BNP Paribas. Begin dit jaar meldde het bedrijf een jaarlijkse terugkerende omzet van ongeveer 300 miljoen dollar, schrijft Reuters.

Volgens eerdere berichtgeving van Techzine positioneert Dataiku zich nadrukkelijk als speler in generatieve AI. Het bedrijf ontwikkelde het RAFT Framework for Generative AI, een raamwerk dat organisaties helpt bij compliance, risicobeheer en ethische vraagstukken rondom AI. Ook introduceerde het de Generative AI Use Case Collection, een bundel van zestien blauwdrukken waarmee bedrijven praktische toepassingen van generatieve AI kunnen ontwikkelen, variërend van privacyvriendelijke machine-analyse tot juridisch getoetste marketingteksten.

Daarnaast biedt Dataiku diensten als Prompt Studio, bedoeld om eindgebruikers meer controle te geven over prompt-engineering, en AI Prepare, waarmee datatransformaties via natuurlijke taalbeschrijvingen kunnen worden uitgevoerd. Deze uitbreidingen maken duidelijk dat Dataiku niet alleen een leverancier van analysetools is, maar ook inspeelt op de snelle regulering en de groeiende vraag naar concrete generatieve AI-oplossingen, aldus Techzine.

Een eventuele beursnotering zou Dataiku de middelen kunnen geven om die strategie verder uit te bouwen, juist nu de internationale belangstelling voor AI-bedrijven op een hoogtepunt staat.