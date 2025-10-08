Dataiku lanceert Agent Hub voor centraal beheer AI-agents

Dataiku introduceert Agent Hub, een gecentraliseerde werkplek voor AI-agents. Het platform wil een einde maken aan gefragmenteerde experimenten en zorgt ervoor dat IT-afdelingen volledige controle houden.

Het hart van Agent Hub ligt in de balans tussen innovatie en controle. IT-afdelingen bepalen welke agents, modellen en tools beschikbaar zijn. Medewerkers krijgen toegang tot een vertrouwde bibliotheek met goedgekeurde agents voor zowel bedrijfskritische processen als dagelijkse taken.

Voor gebruikers die zelf agents willen bouwen, biedt het platform een eenvoudige builder met meer dan twintig kant-en-klare templates. “Het tijdperk van verspreide, waardeloze AI-experimenten is voorbij”, stelt Dataiku-CEO Florian Douetteau. “Met Agent Hub krijgen bedrijven eindelijk beide: vrijheid voor medewerkers om agents te gebruiken en te bouwen, terwijl IT de controle behoudt die nodig is.”

Gefragmenteerde experimenten voorbij

Bedrijven maken momenteel haast om AI-agents te implementeren, maar lopen vaak vast in dezelfde hindernissen. Experimenten zijn verspreid over geïsoleerde tools, IT heeft beperkt overzicht, en compliance wordt steeds moeilijker aan te tonen. Deze fragmentatie ondermijnt vertrouwen en zorgt voor shadow AI-praktijken.

Dataiku’s Agent Hub biedt een antwoord op deze uitdagingen. Het platform behandelt AI-agents als missiekritieke bedrijfsassets die veilig verbonden zijn met bedrijfsdata en modellen. Medewerkers kunnen goedgekeurde agents ontdekken en gebruiken, terwijl IT volledig inzicht behoudt over toegang, governance en lifecyclemanagement.

Schaalbaarheid en governance

Agent Hub integreert naadloos in bestaande bedrijfsdata en tools. Het platform werkt met enterprise datapipelines en ML-workflows, en bevat ingebouwde securitymaatregelen voor oversight en observeerbaarheid.

IT-teams kunnen precies zien welke agents het best presteren en deze verbeteren waar nodig. Succesvolle agents kunnen vervolgens door het hele bedrijf worden uitgerold voor maximale impact. Deze aanpak transformeert gefragmenteerde projecten in bewezen ROI voor CFO’s en vertrouwde schaalgrootte voor CIO’s.

Als onderdeel van The Universal AI Platform helpt Agent Hub organisaties echte bedrijfsresultaten behalen zonder vendor lock-in. Het platform is nu beschikbaar voor alle klanten op de nieuwste versie van The Universal AI Platform.

Tip: Dataiku plant beursgang in VS