Redis 8.2 beschikbaar met forse prestatieverbeteringen

Er is een nieuwe versie uitgebracht van de in-memory key-value database Redis. Redis 8.2 is nu algemeen beschikbaar en bevat een reeks prestatieverbeteringen. De vorige FOSS-release, versie 7.2, bereikt in februari 2026 het einde van zijn levensduur.

Ongeveer anderhalf jaar geleden stapte Redis over van de permissieve BSD-3-Clause-licentie naar een nieuw dual-licentiesysteem, de Server Side Public License (SSPL) van MongoDB.

Kort daarna verscheen Valkey, geforkt van Redis 7.2.4. In juni 2024 meldde The Register dat het project aan populariteit won. Bijna een jaar later bracht Redis versie 8.1 uit, en de hoofdontwikkelaars waren bezig met de planning voor versie 9.

In mei bracht de leverancier Redis 8 uit, en herlicentieerde het opnieuw. Dit keer onder de GNU AGPL. Dat is een beperkende licentie vergeleken met de BSD-licenties, maar wel een officiÃ«le GNU Free Software-licentie en goedgekeurd door de Open Source Initiative.

De koerswijziging bij Redis kwam enkele maanden nadat de oorspronkelijke ontwikkelaar van Redis, Salvatore Sanfilippo, in FOSS-kringen beter bekend als antirez, besloot terug te keren naar het bedrijf dat hij in 2020 had verlaten. De invloed van deze developer evangelist blijkt een belangrijke factor in de hernieuwde koers van het bedrijf.

Indrukwekkende prestatieclaims

Redis 8.2 introduceert meer dan 14 nieuwe prestatie- en efficiÃ«ntieverbeteringen ten opzichte van Redis 8, waaronder tot 35% snellere commandoâ€™s, tot 49% hogere throughput in bewerkingen per seconde, en een nieuwe interne implementatie voor het opslaan van keys en JSON die het geheugengebruik tot 67% vermindert.

Organisaties die nog steeds Redis 7.2 gebruiken, staan voor een migratiekeuze: overstappen naar Valkey, of bij Redis blijven maar naar een nieuwe hoofdversie upgraden. Redis 7.4 heeft nog ongeveer zes maanden langer ondersteuning en Redis 7.8 wordt ondersteund tot mei 2027, maar deze versies zijn strikt genomen geen FOSS. Voor veel gebruikers zal het waarschijnlijk afhangen van wat hun favoriete Linux-distributie aanbiedt. Zo bevat RHEL 10 in plaats daarvan Valkey, terwijl het onlangs uitgebrachte Debian 13 een keuze biedt: Redis 8.0.2 en Valkey 8.1.1.