Databricks en Tableau werken samen aan business intelligence

Databricks en Tableau willen data-teams binnen bedrijven betere toegang geven tot hun data, ongeacht waar deze staat. De twee bedrijven gaan met dat doel voor ogen samenwerken en lanceren een geheel nieuwe functie.

Data lakes zijn vaak de grootste bron van gegevens binnen organisaties, maar de kwaliteit van de gegevens en de prestaties zorgen volgens Databricks vaak voor minder goede gebruikersanalyses. Daar moet met de DataBricks Connector in Tableau 2019.3 verandering in komen.

Deze nieuwe functie is geoptimaliseerd voor prestaties en gebruikt een integratie met Delta Lake. Delta Lake is een open source-opslaglaag waarmee het eenvoudiger wordt om data-integriteit te bewaren als nieuwe data in een data lake van een enterprise stroomt. Via de integratie kunnen Tableau-gebruikers toegang krijgen tot grote datasets in het gehele data lake, met de meest up-to-date en real-time data. Die datasets kunnen ook geanalyseerd worden.

Het Unified Data Analytics Platform van Databricks en Tableau Desktop and Server bieden bedrijven bovendien een betrouwbaar en snel data lake, waar de data direct te consumeren is door Business Intelligence-tools. Daardoor kan door data gedreven innovatie binnen data science, data engineering en business analytics versneld worden, stellen de twee organisaties.

Twaalf keer sneller

Volgens de twee bedrijven wordt de tijd die nodig is om analyses en risicomodellen voor projecten op te zetten teruggebracht tot bijna nul. Organisaties kunnen bovendien gemakkelijker zakelijke beslissingen sturen, dankzij de real-time datavisualisatie in Tableau. Daardoor is de architectuur snel aan te passen en kunnen inzichten over verschillende bedrijfsonderdelen geoptimaliseerd worden.

Volgens klanten die de nieuwe connector hebben gebruikt is de initiële verbindingssnelheid met Databricks twaalf keer sneller. Ook is er een verbetering van 30 procent in SQL generation-tijd. Daarnaast is dit via de connector eenvoudig te configureren.

De nieuwe Databricks Connector in Tableau is per direct gratis beschikbaar via Tableau Desktop and Server.