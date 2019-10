SAS en Red Hat werken samen aan betere analytics voor hybrid cloud

SAS en Red Hat werken samen om de hybrid cloud analytics van SAS te verbeteren. Dit moet gebeuren door de SAS-analytics te gaan leveren op OpenShift, het Kubernetes-platform van Red Hat.

“De samenwerking tussen SAS en Red Hat combineert leidende analytics met het meest uitgebreide Kubernetes-platform in de branche: Red Hat OpenShift. Daardoor wordt de adoptie van deze analytics door klanten in de hybride cloud versneld”, zegt Jim Whitehurst, President en CEO van Red Hat.

Volgens de bedrijven kunnen klanten sneller resultaten boeken door gebruik te maken van SAS Analytics in een Red Hat OpenShift-omgeving. Tegelijkertijd kunnen ze de controle behouden over waar ze hun analytische workloads willen uitvoeren.

“De flexibiliteit en schaalbaarheid van de AI van SAS en zijn geavanceerde analytics-platform, gecombineerd met de draagbaarheid van Red Hat OpenShift, zorgt voor een snel en compleet verloop van digitalisering voor bedrijven”, zegt Jim Goodnight, CEO bij SAS.

SAS Viya

SAS Viya biedt een cloud-gebaseerde architectuur die een flexibele ontwikkeling en implementatie van AI, en specifiek modellen voor machine learning, in één enkel platform ondersteunt. Het maakt daarbij niet uit of die modellen van SAS komen of open source zijn. Het optimaliseren van het cloud-native design van SAS Viya in Red Hat OpenShift moet klanten dus meer keuze en controle geven over het gebruik van AI in hybride omgevingen.

Het Red Hat OpenShift Container Platform kan de levering, het beheer en de schaalbaarheid van applicaties automatiseren, zodat klanten zich kunnen richten op de ontwikkeling, implementatie en operationalisering van analytics. SAS Viya op Red Hat OpenShift biedt daarom ook een aantal mogelijkheden voor de ontwikkeling, implementatie, ontwikkelingsgeschiedenis (‘lineage’) en uitlegbaarheid van modellen. Dit laatste wil zeggen dat ontwikkelaars tools kunnen gebruiken voor het verklaren van de modellen aan derden.

Om de samenwerking te ondersteunen, wil SAS een OpenShift Center of Excellence (CoE) creëren. Op die manier moeten analytics-workloads in containers, Kubernetes en Red Hat OpenShift geoptimaliseerd worden.