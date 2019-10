EU-contracten Microsoft voldoen niet aan de GDPR

Microsoft heeft diverse contracten met instituten van de Europese Unie voor het gebruik van zijn producten en diensten. Die contracten blijken echter niet allemaal te voldoen aan de eisen van de GDPR, blijkt uit onderzoek van de European Data Protection Supervisor (EDPS).

De EDPS begon zijn onderzoek naar de contracten van Microsoft met de EU in april dit jaar. Het onderzoek loopt nog, maar de eerste resultaten “onthullen serieuze zorgen” over de voorwaarden in de contracten, en of die wel voldoen aan de regels over databescherming. Dat stelt de EDPS in een verklaring, meldt Reuters.

Ook zijn er volgens de EDPS zorgen over of Microsoft wel voldoet aan regels aangaande diensten en producten die door EU-instituten worden gebruikt. De EDPS constateert dan ook dat de contracten niet volledig voldoen aan de GDPR.

Samenwerking met Nederland

De EDPS werkte voor zijn onderzoek samen met het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie voerde in juni dit jaar een privacy impact assessment uit, waaruit bleek dat de mobiele apps voor Office en Windows 10 Enterprise nog niet voldeden aan de privacyeisen.

Het ministerie ontdekte dat de zorgen vanuit Nederland ook van toepassing waren op andere Europese lidstaten. Het minsterie en de EDPS zijn daarna een forum begonnen om eerlijke regels op te stellen voor overheidsdiensten.

Microsoft voert wijzigingen door

Een woordvoerder van Microsoft laat weten dat het bedrijf “toegewijd is om onze klanten te helpen te voldoen aan de GDPR, Regulation 2018/1725 en andere wetten die van toepassing zijn”.

“We zijn in gesprek met onze klanten binnen de EU-instituten en kondigen binnenkort contractuele wijzigingen aan die de zorgen die van de EDPS aanpakken.”

De EDPS zegt dat er “aanzienlijke ruimte” is om contracten met Microsoft te verbeteren. De contractuele voorwaarden en technische waarborgen waar het ministerie van Justitie en Microsoft nu afspraken over hebben gemaakt, zijn volgens de organisatie al wel een goede stap vooruit.