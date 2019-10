Teradata en Google starten samenwerking rondom Vantage-platform

Het Vantage-platform van Teradata is al enige tijd as-a-Service beschikbaar, onder meer voor on-premise-omgevingen, AWS en Azure. Nu komt het ook naar het Google Cloud Platform, dankzij een nieuwe samenwerking tussen de twee bedrijven.

Teradata kondigde in april aan dat Vantage de nieuwe naam werd van het Analytics Platform van het bedrijf. Die naamswijziging was onderdeel van een koerswijziging richting de converged cloud en hybride architecturen.

Met Vantage krijgen business intelligence-teams alle kernfuncties die ze nodig hebben om hun werk te doen als een software suite geleverd. Dergelijke teams kunnen met Vantage bijvoorbeeld data verwerken met diverse analytics engines, en meerdere programmeertalen gebruiken.

Vantage bevat verder connectors waarmee het mogelijk is om data te exporteren naar externe tools, om de data daar verder te verwerken.

Samenwerking met Google

Vantage was dus al as-a-Service beschikbaar op AWS en Azure, maar komt nu ook naar het Google Cloud Platform. Dat meldt Silicon Angle. Door deze samenwerking wordt het platform beschikbaar als een managed service, wat inhoudt dat Google Cloud het dagelijks onderhoud van de deployments afhandelt. Het gaat onder meer om security, infrastructuur en administratie.

“Door het Google Cloud Platform toe te voegen aan de wereldwijde voetafdruk die Teradata al aanbood, krijgen klanten ongeëvenaarde keuze en flexibiliteit over hoe en waar ze Teradata Vantage gebruiken”, aldus vice president van product management Ashish Yajnik.

Het platform is nog niet per direct beschikbaar bij Google Cloud. De lancering vindt in de eerste helft van 2020 plaats.

Nieuwe functies

Teradata is ook van plan om in de eerste helft van 2020 nieuwe functies beschikbaar te maken voor de toolkit. Die functies verschijnen dan niet alleen in de dienst op het Google Cloud Platform, maar ook bij AWS en Azure.

De bedoeling is dat er onder meer nieuwe opslagopties komen, evenals native ondersteuning voor de objective opslagdiensten van AWS, Azure en Google Cloud. Daarbij verschijnt dan ook direct een prijsmodel waarbij bedrijven facturen krijgen op basis van hoeveel data ze verwerken.