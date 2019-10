Rubrik vereenvoudigt data-uitwisseling met NetApp-integratie

Rubrik heeft aangekondigd een integratie op te zetten met de SnapDiff API’s van NetApp. Met de integratie moet het eenvoudiger worden om data tussen het datacenter en de cloud uit te wisselen.

Het is niet ongewoon als bedrijf om zowel on-premise-oplossingen als cloud-opslag te gebruiken. Dat betekent echter wel dat data op beide plekken kunnen staan en onderling uitgewisseld moeten kunnen worden.

De integratie van Rubrik en NetApp moet daar ondersteuning bij bieden. De nieuwe integratie zorgt naar eigen zeggen voor een kortere time-to-market voor nieuwe functionaliteiten, een hogere ROI door slim datagebruik en een betere ondersteuning voor regelgeving rondom dataprivacy.

Snel data terugvinden

De integratie levert dus diverse voordelen op voor NetApp-klanten. Zij krijgen dankzij de integratie onder meer autonoom, beleid-gedreven data management dat geoptimaliseerd is voor de cloud.

De integratie biedt daarnaast hybride multi-cloud data-orkestratie via een API-gedreven platform. Dat moet consistente workflows en automatisering opleveren. Bestanden zijn bovendien eenvoudig en snel terug te vinden in het gegevensarchief via bestandsextractie.

Compliance en security

De integratie focust zich daarnaast op compliance en security. Zo biedt de integratie failover-/failback-oplossingen voor hybride cloud-applicaties via cloud-native diensten.

Rubrik levert met de integratie verder data-compliance en beheersdiensten aan NetApp-klanten. Zo krijgen klanten met gegevensclassificatie inzicht in gegevenswijzigingen, gebruikersrechten en toegangsactiviteiten. Ook biedt de integratie herstelopties bij ransomware-aanvallen.

Eerdere samenwerking

Rubrik en NetApp werken al langer samen. In september lanceerden de twee bedrijven nog een nieuwe oplossing voor datamangement voor object storage. Die oplossing combineert het gebruikersplatform van Rubrik met object storage.

Het zogeheten Rubrik Cloud Data Management for NetApp StorageGRID levert gebruikers beleid-gedreven automatisering, waarmee aspecten van datamanagement vereenvoudigt moeten worden. De policy-engines automatiseren namelijk niet alleen het lifecycle management, maar optimaliseren ook prestaties, wachttijden en kosten.

De oplossing helpt bedrijven verder om snel virtual machines, databases en bestanden te vinden en te herstellen. Die assets kunnen op allerlei plekken staan, zoals Rubrik, StorageGRID of de public cloud.