Veeam lanceert nieuwe back-upfuncties voor Microsoft Cloud Platforms

Veeam presenteerde tijdens Microsoft Ignite 2019 in Orlando de openbare beta van Veeam Backup for Microsoft Office 365, v4. Ook gaf het bedrijf de bezoekers van het evenement een sneak peek van Veeam Backup for Microsoft Azure.

De nieuwe oplossingen ondersteunen de cloud-strategie van het bedrijf en bieden Microsoft-gebruikers betere databescherming, schaalbaarheid en controle over hun data in de cloud.

Back-up en beheer van de data in 365 is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De nieuwe Veeam Backup for Microsoft Office 365 v4 maakt integratie met Azure Blob Storage van Microsoft mogelijk, waardoor bedrijven een kostenefficiënte, schaalbare en veilige oplossing hebben voor dat doeleinde. De nieuwe release verbetert ook de performance van het back-uppen van Microsoft SharePoint en OneDrive for Business.

Gebruiksgemak

Het uitgangspunt bij Veeam Backup for Microsoft Azure is gebruiksgemak: turn-key-implementatie is mogelijk via de Microsoft Azure Marketplace. Bovendien zijn er herstelmogelijkheden toegevoegd, met functies als herstel op bestandsniveau voor native snapshots en Veeam-back-ups. Een ingebouwde rekentool voor cloudkosten biedt klanten besparingen en meer controle over hun uitgaven. Daarnaast stelt de integratie met Veeam Backup & Replication klanten in staat de controle te houden over hun clouddata door Azure-back-ups te beschermen en beheren.

De nieuwe Veeam Backup for Microsoft Office 365 v4 is verder bedoeld voor IT-beslissers van “cloud-first-bedrijven”, die hun Office 365-back-ups liever in Azure opslaan. Gebruikers kunnen met de nieuwe versie hun kosten verlagen met object storage en alleen betalen voor wat er daadwerkelijk gebruikt wordt. Ook kunnen ze ongelimiteerde schaalbaarheid en ongelimiteerde storagecapaciteit gebruiken. Bovendien is de implementatie in de public cloud vereenvoudigd, zodat deze implementatie zonder complexe planning bewerkstelligd kan worden.

Daarnaast zijn klanten van Veeam binnenkort in staat om Veeam Backup & Replication uit te breiden en Azure-native instances te beschermen. Dit is mogelijk door cloud-native databescherming, voor Microsoft Azure-workloads, met de ondersteuning voor native snapshots en Veeam-back-ups. Dit alles is geoptimaliseerd voor Microsoft Azure Blob. Ook zijn er betrouwbare hersteltechnologieën toegevoegd, waaronder herstel van deze native snapshots en Veeam-back-ups, en de mogelijkheid om te herstellen naar een on-premisedatacenter of andere door Veeam ondersteunde omgevingen.

Veeam Backup for Microsoft Office 365 is direct beschikbaar als openbare bèta. Het bedrijf meldt dat algemene beschikbaarheid voor 2019 is gepland.