Tableau breidt samenwerking AWS uit met cloud migration

Tableau breidt zijn partnerschap met Amazon Web Services uit. Met de lancering van Modern Cloud Analytics (MCA), worden de schaal- en infrastructuurdiensten van AWS met de migratie-, integratie- en analytics-tools van Tableau gecombineerd. Het doel is om bedrijven te helpen een analytics-strategie te ontwikkelen die is gebaseerd in de cloud, door het migreren van data- en analytics-workloads naar AWS.

MCA breidt de al bestaande integraties tussen Tableau en AWS uit, ook wat betreft native dataverbindingen naar diensten zoals Amazon Redshift, Amazon Athena, en AWS Quick Start deployment guides. De bedrijven stellen dat MCA een aantal migratiemethodologieën gebruikt die klanten zullen helpen bij het implementeren van selfservice-analytics in de cloud.

De eerste fase van het project moet klanten gaan helpen bij het migreren van hun workloads naar AWS. Partners bij de lancering zijn InterWorks, Slalom en TEKsystems, die MCA-programma’s aanbieden om klanten te helpen bij het hele migratieproces.

Meer partnerships

ZDNet meldt dat Tableau nog een aantal andere partnerintegraties aankondigde, evenals een partnernetwerk, dat het bedrijf zelf heeft ontworpen. Dit gaat onder meer over nieuwe switches voor het set-uppen van Tableau-servers op de Alibaba cloud. Ook komt er een integratie met Alteryx, via Hyper API van Tableau, voor het invoeren van grote databestanden. Verder zal er een nieuwe uitbreiding komen met DataRobot, waarmee klanten AI-predictions als Tableau-datasources kunnen publiceren.

Tableau kondigde ook nieuwe integraties aan met cloud analytics-bedrijf Kyvos, location data-firma Mapbox, AI-softwareproducent Narrative Science, data-processingfirma Qubole en data warehouse provider Yellowbrick.

Het nieuwe Tableau Partner Network is door het bedrijf opgesplitst in drie tracks, namelijk Reseller, Services en Technology. Volgens Tableau zijn die tracks afgestemd op de bedrijfsmodellen van de partners. Daarnaast worden er nieuwe eisen geïntroduceerd voor het certificeren en controleren van de expertise van partners.