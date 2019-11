Celonis 2,5 miljard dollar waard na financieringsronde

Celonis heeft een waardering van 2,5 miljard dollar (2,26 miljard euro) gekregen na een investeringsronde. In deze Series C ronde haalde het bedrijf 290 miljoen dollar (262 miljoen euro) op.

Celonis is een startup die in 2011 in München werd opgericht en zich richt op process mining. Bij process mining worden bedrijfsprocessen geanalyseerd om zo inzicht te geven in wat de knelpunten in een proces zijn en hoe deze verwijderd kunnen worden.

Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren flink wat grote klanten verzameld – zoals Siemens, Cisco en Vodafone – maar wachtte tot 2017 om voor het eerst financiering van buitenaf op te halen, schrijft TechCrunch. Eerdere investeringsrondes leverden echter minder dan 80 miljoen dollar op.

Netwerk van de juiste mensen

Nu is er dus veel meer geld opgehaald. Dat heeft onder meer te maken met het aangrijpen van het juiste moment en het inzetten van een goed netwerk met de juiste mensen.

“Onze technologie is een belangrijke driver voor duurzame zakelijke operaties, en we hadden het idee dat we het juiste netwerk van mensen moesten hebben om momentum te houden in de markt”, vertelt co-CEO Bastian Nominacher.

De meest recente investeringsronde sluit dan ook aan bij de strategische doelen van Celonis. De ronde werd geleid door investeringsbedrijf Arena Holdings. Onder de deelnemers zaten verder Ryan Smith, medeoprichter en CEO van Qualtrics, Tooey Courtemanche, oprichter en CEO van Procore, en eerdere investeerders 83North en Accel.

Uitbreiding mogelijkheden

Celonis heeft zijn software de afgelopen tijd uitgebreid voor een bredere set aan use cases. In oktober breidde het zijn Intelligent Business Cloud bijvoorbeeld uit met een integratie voor User Interaction Data.

Bedrijven kunnen nu task mining inzetten om de gebruiksdata te koppelen aan bedrijfsdata die uit operationele systemen wordt verzameld met process mining-technologie. Daardoor moeten bedrijven hun processen verder kunnen optimaliseren.