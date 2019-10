Celonis breidt Intelligent Business Cloud uit met user interaction

Celonis breidt zijn Intelligent Business Cloud-platform uit met een integratie voor User Interaction Data. Door task mining toe te passen kunnen bedrijven die data nu koppelen aan bedrijfsdata die verzameld wordt uit operationele systemen met process mining-technologie, aangedreven door kunstmatige intelligentie (AI).

De nieuwe integratie moet bijdragen aan het ontwikkelen van optimale bedrijfsprocessen. Bedrijven moeten daarmee processen blootleggen, verbeteren en blijven monitoren.

Om de werkzaamheden van het bedrijf in kaart te brengen zijn bedrijfsdata en interactiedata van gebruikers nodig. De bedrijfsdata worden vastgelegd door gebeurtenissen in de operationele systemen te verzamelen terwijl het proces wordt uitgevoerd. De interactiedata vertelt over de handelingen die werknemers moeten verrichten om hun werk te doen.

Integratie

Voorheen werd interactiedata vooral in kaart gebracht om ervoor te zorgen dat werknemers minder werk hoeven te verzetten en om kosten te besparen. Celonis brengt de twee soorten data nu echter samen binnen procesoptimalisatie om een bredere bedrijfswaarde te bieden.

Daarbij worden menselijk werk en de gebieden van procesoptimalisatie samengebracht, om geld te besparen en betere klantervaringen te creëren. Celonis stelt verder dat zo ook een concurrentievoordeel behaald kan worden.

Celonis ziet bijvoorbeeld een use case bij handmatige orders. Hoewel deze orders vaak geautomatiseerd en gedigitaliseerd verzameld worden, kunnen er alsnog fouten ontstaan die de verzending vertragen en klanttevredenheid aantasten. Via task mining kunnen de controlestappen om fouten te verminderen geregistreerd worden, waarna het proces geoptimaliseerd kan worden.

Kunstmatige intelligentie

De uitgebreide oplossing verzamelt niet alleen waar en hoeveel er op het scherm geklikt wordt. Ook kan het door de inzet van geavanceerde AI-technieken onderwerpen segmenteren waar gebruikers aan werken, om zo de directe focusgebieden vast te stellen.

De technologie kan automatisch systemen en schermen van gebruikers detecteren, terwijl het toezicht op de privacy van de gebruiker aanwezig blijft. Hoewel alle details op het scherm verzameld kunnen worden, zorgen geavanceerde privacy-functies ervoor dat alleen relevante gegevens over de gebruikersinteractie worden vastgelegd.

Gevoelige gegevens worden daarbij verborgen. De gegevens over de gebruikersinteractie zijn bovendien alleen door goedgekeurde personen in te zien.