Apple-CEO wil wet tegen massale dataverzameling techbedrijven

Tim Cook, CEO van Apple, wil dat er nieuwe wetgeving komt in de VS waarmee de massale verzameling van persoonsgegevens door grote techbedrijven ingeperkt moet worden. Cook vindt onder meer dat consumenten meer controle over hun persoonsgegevens moeten krijgen.

De CEO deed zijn oproep in een interview met ABC News, schrijft NU.nl. In dat interview zegt hij dat de massale verzameling van persoonsgegevens de samenleving schaadt.

Consumenten moeten volgens hem dan ook meer controle krijgen over hun persoonsgegevens die gedeeld zijn met de diensten die ze gebruiken. Consumenten moeten van Cook in kunnen zien welke gegevens er verzameld zijn, maar die gegevens ook kunnen aanpassen of verwijderen.

Daartoe moet dus wetgeving opgezet worden, stelt de topman. Techbedrijven hebben hun fouten volgens Cook nog niet hersteld, wat betekent dat het tijd is dat de overheid ingrijpt, schrijft The Verge.

Opsplitsen niet altijd oplossing

Cook ging ook in op het steeds terugkerende onderwerp van het opsplitsen van bedrijven. Onder meer Democratisch presidentskandidaat Elizabeth Warren heeft meermaals opgeroepen dat grote techbedrijven opgesplitst moeten worden.

Maar volgens Cook is dat lang niet altijd de oplossing. Het opbreken van grote techbedrijven is namelijk nutteloos als er geen aandacht besteed wordt aan hoeveel gebruikersdata er nog altijd verzameld wordt, aldus de topman. “Tenzij je iets doet waardoor er minder data aanwezig is in de bedrijven die overblijven, heb je niets gedaan.”

Het opbreken van bedrijven kan echter wel een oplossing zijn als een bedrijf zijn monopoliepositie misbruikt, geeft Cook toe. “Als er een monopolie blijkt te zijn en dat misbruikt wordt, dan is de oplossing om het bedrijf op te breken.”

Onderzoek Justitie

De techbedrijven krijgen in de VS nu wel meer aandacht van toezichthouders. Onder meer het ministerie van Justitie is een groot onderzoek gestart naar de bedrijven, om uit te zoeken of zij onwettig concurrentie belemmeren.

Justitie richt zich hierbij op online platformen die zoekopdrachten, retail en social media domineren. Dat betekent waarschijnlijk dat onder meer Google, Amazon en Facebook onder de loep liggen.

Het onderzoek heeft geen specifiek einddoel, anders dan begrijpen of er mededingingsproblemen zijn die aangepakt moeten worden. Wat de huidige status is van het onderzoek, is onduidelijk.