Europese DMA-wet dwingt Apple en Google nu echt tot verandering

De Europese Unie heeft Apple een aantal voorlopige aanwijzingen gegeven waarmee Apple interoperabiliteit kan bewerkstelligen die in lijn is met de Digital Markets Act (DMA). Apple is het volledig oneens met deze maatregelen en waarschuwt voor de gevolgen. Ook Google krijgt met maatregelen voor de DMA te maken.

Met de nu opgelegde voorlopige instructies aan Apple maakt de Europese Unie voor het eerst echt werk van het handhaven van de DMA. Apple is voor de DMA een zogenoemd ‘gatekeeper’- bedrijf aangezien de iOS- en iPadOS-platforms onderdeel uitmaken van de zogenoemde ‘core platform’-diensten waarvoor de interoperabiliteitwet- en regelgeving precies geldt.

De EU is bang dat Apple door bepaalde eigenschappen van iOS en iPadOS exclusief te houden geen gelijkwaardig speelveld biedt voor concurrenten. Door nu de instructies op te leggen, moet de techreus gedwongen worden om andere aanbieders toegang te geven tot zijn platforms.

De nieuwe maatregelen zijn nu opgelegd nadat de EU vorig jaar een tweetal specifieke onderzoeken was gestart in hoeverre Apple aan de interoperabiliteitseis van de DMA kan voldoen. Wanneer het bedrijf straks niet aan deze maatregelen voldoet, kan de EU in het kader van de DMA een boete tot 10 procent van de wereldwijde omzet opleggen.

Lees meer: Apple misbruikt EU-regels om concurrentie te dwarsbomen

Negental voorlopige instructies

Meer specifiek heeft de Europese Commissie Apple een negental voorlopige instructies in twee sets maatregelen opgelegd. De eerste set maatregelen gaat over iOS- en iPadOS-features die tot nu toe exclusief aan het Apple-platform waren voorbehouden. Bijvoorbeeld peer-to-peer WiFi-connectiviteit, bepaalde NFC-eigenschappen en het pairen van devices.

De features die nu moeten worden ‘opengesteld’ voor derde partijen richten zich daarbij vooral op smart watches, (Bluetooth) koptelefoons, met het internet verbonden televisies en andere devices. Deze apparaten moeten dan beter werken met een iPhone, wil de EC.

Zo zou Airdrop straks ook moeten werken met Android-apparatuur of fabrikanten van koptelefoons zouden ook SharePlay kunnen ondersteunen. Deze laatste technologie is nu alleen geschikt voor de Apple AirPods.

Tweede set maatregelen

De tweede set maatregelen verplicht Apple de transparantie en de effectiviteit te verbeteren van hoe Apple het ontwikkelaars mogelijk maakt interoperabiliteit te verkrijgen met iPhone- en iPad-eigenschappen.

Onder meer moet Apple hiervoor betere toegang tot technische informatie bieden voor features die nog niet voor derde partijen beschikbaar zijn. Apple moet ook tijdig hierover communiceren en updates uitbrengen.

Verder moet Apple een meer voorspelbaar tijdpad aangeven voor het bekijken van verzoeken voor interoperabiliteit.

Reactie Apple

Apple zelf is al enige tijd op de hoogte dat deze maatregelen eraan zaten te komen. In september en ook in december van 2024 heeft de EC hierover uitvoerig met Apple van gedachten gewisseld.

In een verklaring aan journalisten stelt Apple dat het oneens is met deze maatregelen. Volgens TechCrunch vindt het bedrijf de genomen maatregelen niet productief, blokkeren zij innovatie en is eigenlijk onnodig micromanagement.

Apple geeft ook aan dat de maatregelen mogelijk de introductie van nieuwe technologie en features binnen de EU gaat vertragen omdat deze dan gedwongen meteen voor alle concurrenten beschikbaar moeten zijn. Ook gaan eventueel kosten omhoog doordat meer ontwikkelwerk en checks op integraties van derde partijen moeten worden verricht.

Daarnaast waarschuwt Apple voor gevolgen voor de privacy en security van EU-gebruikers. Bijvoorbeeld omdat gevoelige onversleutelde data naar de andere partijen moeten worden verstuurd. De EC zou bepaalde door Apple voorgestelde oplossingen hiervoor hebben verworpen.

Verder beweert Apple dat de maatregelen ervoor zorgen dat de iPhone-maker niet in staat zal zijn te voorkomen dat data naar andere partijen worden verstuurd die deze partijen zelf voor commerciële doeleinden kunnen misbruiken. Kortom, de maatregelen zouden ook slecht zijn voor Europese eindgebruikers, aldus Apple.

Ook Google aangepakt

Niet alleen Apple krijgt met voorlopige maatregelen te maken. Google krijgt na onderzoek ook een tweetal sets aan maatregelen opgelegd. De eerste set maatregelen richt zich daarbij op Google Search. Volgens de EC zou bepaalde functionaliteit hiervan de eigen diensten bevoordelen ten opzichte van die van andere aanbieders. Google moet deze nu aanpassen.

De tweede set maatregelen betreft Google Play. De app store zou in de ogen van de EC niet voldoen aan de DMA. Ontwikkelaars zouden door deze app store worden verhinderd eindgebruikers vrij naar andere kanalen te sturen voor betere aanbiedingen.

Lees ook: EU moet Digital Markets Act handhaven ondanks dreigende handelsoorlog met VS