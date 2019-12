DataRobot krijg verbeterde integratie met Tableau

DataRobot laat aan Techzine weten over een verbeterde integratie met Tableau. De integratie moet het voor data-analisten nog makkelijker maken om voorspellingen en uitgebreide informatie te visualiseren in Tableau-dashboards.

De nieuwe functies stellen klanten van Tableau in staat om voorspellingen van DataRobot te publiceren in een Tableau Data Source (TDS) die samen met andere bedrijfsgegevens kunnen worden gevisualiseerd. De integratie bouwt voort op DataRobot Insights, een Tableau-extensie die vorig jaar gelanceerd werd. Verder maakt de integratie gebruik van externe tools of overgangsbestanden overbodig bij het invoeren van voorspellingen in Tableau.

Bedrijfsanalisten krijgen zonder geavanceerde training toegang tot complexe data science. Zo krijgen ze de mogelijkheid om bepaalde patronen te identificeren die voorheen onopgemerkt zouden blijven, of bijvoorbeeld de oorzaak en gevolg van verschillende variabelen op een voorspeld resultaat te analyseren.

Impact

“Met de vraag naar AI die de capaciteit van beschikbare data scientists ver overstijgt, en de honderden potentiële gebruiksscenario’s voor AI in elk bedrijf, is het cruciaal dat vooruitstrevende bedrijven hun AI-inspanningen schalen, door het aantal gebruikers die kunnen deelnemen aan AI-initiatieven te verbreden”, zegt Adam Weinstein, Vice President, Product Management bij DataRobot. “Door Tableau-gebruikers inzicht te geven in voorspellingen en uitgebreide uitleg, hebben we het voor gebruikers gemakkelijker gemaakt om niet alleen waarde uit AI te halen, maar ook vertrouwen te kweken in de output van de modellen. Door gebruik te maken van de gecombineerde kracht van DataRobot en Tableau kunnen klanten een positieve en meetbare impact hebben op hun bedrijf.”

In plaats van pipelines te moeten bouwen creëren om voorspellingen naar een database en query binnen Tableau te schrijven, maakt de integratie voorspellingen beschikbaar, waardoor een pijnpunt voor analisten wordt weggehaad en hun workflow dus wordt gestroomlijnd.