Google ontwikkelt AI-model voor herkennen borstkanker

Google heeft een kunstmatige intelligentie (AI)-model ontwikkeld, dat naar eigen zeggen borstkanker nauwkeuriger kan identificeren dan getrainde radiologen.

Het project is het resultaat van een onderzoekssamenwerking tussen Google Health, het Cancer Research UK Imperial Centre, Northwestern University, Royal Surrey County Hospital, en DeepMind, de AI-divisie van Alphabet (het moederbedrijf van Google).

Google heeft het model getraind om kankerweefsel te identificeren met gebruik van (geanonimiseerde) mammogrammen, van meer dan 91.000 vrouwen in de VS en het VK. Vervolgens werd het model getest door het een afzonderlijke dataset van 28.000 patiënten te laten analyseren.

Beter dan de mens

Het model slaagde er toen in om tumoren te detecteren met een lagere foutenmarge dan een panel van zes radiologen, die medewerking verleenden aan de studie. Bij de evaluatie van de scans die in de VS werden afgenomen, leverde de AI 5,7 procent minder valse positieven dan het menselijke team. Bovendien werden er 9,4 procent minder valse negatieven opgemerkt. Het model versloeg daarnaast ook de experts in het Verenigd Koninkrijk, met respectievelijk 1,2 procent minder valse positieven en 2,7 procent minder valse negatieven.

“Bij het nemen van beslissingen ontving het model opmerkelijk genoeg minder informatie dan de menselijke deskundigen ontvingen,” schreven Shravya Shetty en Daniel Tse, onderzoekers bij Google Health, in een blog. “De menselijke experts hadden toegang tot de geschiedenis van de patiënt en eerdere mammografieën (zoals ze dat altijd hebben). Het model heeft alleen de meest recente geanonimiseerde mammografieën verwerkt, zonder extra informatie. Ondanks het feit dat het model alleen op basis van de röntgenfoto’s werkte, overtrof het de individuele deskundigen bij het nauwkeurig identificeren van borstkanker.”

Potentie wordt getest

Google is van mening dat zijn AI potentieel een vroegere opsporing mogelijk te maken, en dus de wachttijden voor patiënten te verminderen, aangezien er meer tijd voor het menselijk medisch personeel vrijkomt. Het bedrijf heeft al manieren onderzocht om de technologie in de praktijk toe te passen. Tijdens het onderzoek heeft Google bijvoorbeeld een simulatie uitgevoerd waarbij de AI ingezet werd bij een dubbele meting. Bij zo’n meting wordt een mammografie geëvalueerd door twee radiologen, om de detectienauwkeurigheid te verhogen. Het model speelde de rol van de eerste radioloog, en verlichtte zo het werk van de tweede met zo’n 88 procent.