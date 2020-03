Google komt met TensorFlow-tool voor quantum AI-modellen

Google heeft een uitbreiding van zijn TensorFlow-platform open source beschikbaar gemaakt, genaamd TensorFlow Quantum. Hiermee richt het zich op het bouwen van kunstmatige intelligentie (AI)-modellen voor quantum computers.

Om het potentieel van quantum computing te benutten, dat complexe berekeningen kan uitvoeren waar computers nu nog niet toe in staat zijn, zullen er speciale algoritmes gebouwd moeten worden die overweg kunnen met zogeheten qubits. Bij traditionele berekeningen kent een bit alleen de waarde nul of één, terwijl een qubit een nul of een nul én een één tegelijkertijd kan zijn. Men gaat ervan uit dat deze aanpak een significante stap voorwaarts is.

Werking

Google wil hier nu dus op inspelen met TensorFlow Quantum. Deze tool komt met laagdrempelige bouwstenen voor het maken van AI-modellen die werken met qubits, ‘quantum logic gates’ en ‘quantum circuits’. De techgigant hoop met TensorFlow Quantum wat onderliggende complexiteit weg te nemen, zodat onderzoekers minder code hoeven te schrijven.

De tool werkt als het ware door de informatie uit de qubits (quantum data) te verwerken in een hybride AI-systeem. Dit noemen de ontwikkelaars van Google ook wel ‘hybrid-classical AI modelling’. Hierbij worden de gegevens opgehaald, om ze te gebruiken voor voorspellingen over quantum algoritmes.

Trainen van een model in TensorFlow Quantum

Door de tool open source te maken, hoopt Google de ontwikkeling van quantum computing te bevorderen. Het feit dat het platform al populair is onder bijvoorbeeld data scientists en onderzoekers, kan zeker bijdragen aan de adoptie van TensorFlow Quantum.

Andere techgiganten maken eveneens werk van het bevorderen van quantum computing. Zo kwam Microsoft enige tijd geleden bijvoorbeeld met een schaalbare quantum computer voor Azure.