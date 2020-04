Startup Cohesity haalt 250 miljoen dollar aan investeringen op

Startup Cohesity heeft 250 miljoen dollar aan investeringen binnengehaald, waardoor de waarde van het bedrijf nu op 2,5 miljard euro staat. De investeringen in het bedrijf, dat zich specialiseert in het managen en back-uppen van enterprise data, komt na een omzetgroei van 150 procent in de eerste helft van het fiscale jaar 2020.

CEO en oprichter Mohit Aron noemt de nieuwe investeringen geen vanzelfsprekendheid en zei tegenover businesswire dat “het binnenhalen van grote investeerders in deze onzekere economische tijden een bewijs is dat investeerders vertrouwen hebben in het Cohesity”.

Deze groei werd voornamelijk mogelijk gemaakt door het belangrijkste product van Cohesity: DataPlatform. Hiermee kunnen administrators verschillende systemen aan elkaar linken via een enkele interface. Dit neemt de noodzaak weg om verschillende tools te moeten gebruiken voor elke omgeving. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf nog een aantal aanvullende producten voor specifieke taken zoals back-uppen en het melden van beveiligingsrisico’s. De startup richt zich op grote ondernemingen met complexe datastromen.

De belangrijkste partners van Cohesity op dit moment zijn Cisco en Hewlett Packard Enterprise. Zij hebben een grote bijdrage geleverd aan de miljoeneninvestering. De bedrijven leveren het platform van Cohesity in combinatie met hun eigen systemen.